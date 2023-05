The Witcher 3: La reazione dei fan al primo trailer è controversa e la colpa è di Henry Cavill

News Serie TV

Il primo teaser trailer della terza stagione di The Witcher è stato accolto con commenti negativi e un fiume di pollici in giù su YouTube: ecco perché.

I fan di The Witcher proprio non riescono a mandare giù la notizia dell'addio di Henry Cavill che, a partire dalla quarta stagione, abbandonerà i panni di Geralt di Rivia e sarà sostituito da Liam Hemsworth. Netflix ha annunciato che la terza stagione sarà divisa in due parti che arriveranno in streaming quest'estate: il Volume 1 (episodi 1-5) uscirà il 29 giugno, il Volume 2 (episodi 6-8) il 27 luglio. Nel dare l'annuncio, il servizio ha diffuso qualche giorno fa un primissimo teaser trailer (lo vedete più in basso) su cui i fan della serie si sono stranamente accaniti. Il motivo, a giudicare dai commenti postati sui social e anche sotto al video direttamente su YouTube, è proprio il fatto che la prossima sarà l'ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo dell'iconico cacciatore di mostri nato dalla penna di Andrzej Sapkowski.

The Witcher 3 : Video Annuncio Ufficiale: The Witcher 3 : Video Annuncio Ufficiale con data della terza stagione della serie Netflix - HD

The Witcher 3: I fan prendono di mira il teaser trailer

Un tweet di @LegacyKillaHD fa notare che i "pollici in giù" sotto al teaser ufficiale di The Witcher 3 pubblicato da Netflix sono molti di più dei "pollici in su" (i primi, quando l'utente ha fatto lo screen utilizzando un'estensione del browser che mostra le reazioni negative, erano 202mila in confronto ai secondi, solo 52mila). Non mancano neppure i commenti dei fan che protestano per l'uscita di scena di Henry Cavill e minacciano di boicottare la serie. C'è anche chi nomina la nuova serie di Prime Video a cui Cavill si sta dedicando, Warhammer 40K, su cui - sembra - avrà più voce in capitolo anche dal punto di vista creativo. Le reazioni negative non sono contro il teaser, peraltro anche molto breve, ma hanno il solo scopo di portare l'attenzione sullo sgradito cambio di protagonista.

Perché Henry Cavill ha lasciato The Witcher?

La notizia del recasting del personaggio di Geralt di Rivia ha lasciato gli appassionati a bocca aperta lo scorso ottobre. Da allora, non è stato ancora reso chiaro il motivo dell'uscita di scena di Cavill; pare ci siano state divergenze creative tra l'attore e la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, visto che gli autori si sarebbero radicalmente allontanati dal materiale originale. Cavill, un fan fedele dei romanzi e dei videogiochi a cui la serie si ispira, non avrebbe gradito questa svolta. C'è anche chi ipotizza che l'attore abbia mantenuto un comportamento tossico sul set. Ma è impossibile stabilire da quale parte sia il torto e da quale la ragione. Quel che è certo è che Henry Cavill gode di molta stima da parte dei fan, disposti a far sentire la propria voce e ad esporsi per il proprio beniamino.