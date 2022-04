The Witcher 3: Iniziate le riprese della terza stagione, la prima foto dal set

News Serie TV

Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan sono tornati sul set della serie fantasy di Netflix: eccoli in un'immagine di backstage diffusa dal servizio.

La famiglia di The Witcher è di nuovo riunita! Netflix ha appena fatto sapere che sono iniziate le riprese della terza stagione della serie fantasy tratta dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski e rivelatasi uno dei più grandi successi della piattaforma. Per l'occasione, ha diffuso una prima foto in cui vediamo Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (la principessa Cirilla di Cintra) nuovamente sul set nel primo giorno di riprese dei nuovi episodi.

The Witcher 3: La trama della terza stagione

The Witcher era stata rinnovata in anticipo per una terza stagione già lo scorso settembre. Questo ha permesso agli autori e alla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich di lavorare ben presto e prima ancora dell'uscita della seconda stagione alle sceneggiature dei nuovi episodi basati sul romanzo Il tempo della guerra di Sapkowski. La nuova stagione dovrebbe raccontare l'esperienza di Geralt, Ciri e Yennefer ad Aretuza, dove si recano per permettere a Ciri di controllare i suoi poteri magici. Stando alla sinossi ufficiale appena diffusa da Netlix, in particolare:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Quando esce?

Non sappiamo ancora quando uscirà la terza stagione di The Witcher su Netflix. Tuttavia potremmo dover aspettare diversi mesi prima di ritrovare Geralt, Ciri e Yennefer (probabilmente i nuovi episodi non arriveranno prima di fine 2022 o inizio 2023). Questo perché su Netflix è atteso prima lo spin-off Blood Origin incentrato sulla creazione del primo prototipo di witcher e sugli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Ma vi ricordiamo che Netflix ha annunciato anche l'ordine di un nuovo film anime, il secondo dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf uscito lo scorso agosto, e di "una serie divertente per famiglie". Insomma, gli appuntamenti con la saga di The Witcher sono già diversi.