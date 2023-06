The Witcher 3: Il trailer ufficiale italiano dell'ultima stagione di Henry Cavill

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski torna su Netflix con una terza stagione divisa in due parti, in arrivo il 29 giugno e il 27 luglio.

L'attesa per la terza stagione di The Witcher, che arriverà su Netflix divisa in due parti rilasciate rispettivamente il 29 giugno (episodi 1-5) e il 27 luglio (episodi 6-8), è davvero dolceamara. La consapevolezza che i prossimi episodi saranno gli ultimi in cui vedremo Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia (prima che passi il testimone a Liam Hemsworth nella quarta stagione) rende il trailer ufficiale italiano, appena rilasciato da Netflix, particolarmente emozionante. Guardatelo qui sotto.





The Witcher: La trama ufficiale della terza stagione

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi episodi? La terza stagione di The Witcher, girata tra Inghilterra, Galles, Croazia, Slovenia, Marocco e anche in Italia, si basa in gran parte su Il tempo della guerra, quarto romanzo della saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski. Stando alla sinossi ufficiale, Geralt conduce Ciri a nascondersi mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla; è determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Yennefer, ch si occupa dell'addestramento magico di Ciri, li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Nel trailer vediamo i tre protagonisti combattere insieme i mostri mentre Geralt pronuncia una promessa da pelle d'oca: "Non abbandonerò mai Ciri". Per fortuna ci pensa Ranuncolo a sdrammatizzare la situazione osservando quanto i mostri siano "carini" fino a quando non mettono in mostra le zanne.

Il cast

Nella terza stagione torneranno naturalmente i protagonisti Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra). Oltre a loro vedremo sia volti noti che nuovi volti tra cui Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva).