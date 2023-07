The Witcher 3: Il trailer dell'ultimo atto di Henry Cavill

News Serie TV

Appuntamento su Netflix con gli ultimi tre episodi della terza stagione il 27 luglio.

Il momento tanto temuto dai fan di The Witcher sta arrivando. Il 27 luglio, Netflix rilascerà i restanti tre episodi della terza stagione, gli ultimi con Henry Cavill nei panni a lui così congeniali di Geralt di Rivia, l'eroe del Continente. Dalla prossima stagione, già ordinata dal servizio streaming, l'attore inglese cederà il testimone a un attore australiano, Liam Hemsworth, che si sta già allenando per onorare al meglio un personaggio tanto tipico e amato. Nell'attesa di scoprire come andrà a finire, e non sono pochi coloro che si augurano di ricredersi, ecco il nuovo trailer di questo secondo volume delle ultime avventure di Cavill nella serie.





The Witcher 3: I nuovi episodi dal 27 luglio

Non sappiamo ancora cosa accadrà al Geralt di Henry Cavill ma potremmo essere molto vicini al momento in cui lo scopriremo. La nuova clip mostra il personaggio farsi strada tra i suoi molti nemici, prima di dichiarare a Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra) che "non siamo arrivati fin qui per separarci". E mentre loro sembrano più che determinate a fare la propria parte, Ranuncolo (Joey Batey) avverte che "questa guerra non è niente in confronto a quanto scatenerà Geralt per proteggere sua figlia". Che lo strigo stia per compiere un sacrificio? "Esiste sicuramente un altro modo", dice una Ciri disperata.

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade prima della stagione 4", aveva dichiarato Cavill lo scorso ottobre. "Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth prenderà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e sarò entusiasta di vedere la versione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature".