The Witcher 3: Gli ultimi episodi di Henry Cavill si mostrano in un nuovo trailer

Il finale della terza stagione in streaming su Netflix dal 27 luglio. Dalla quarta, Henry Cavill sarà sostituito da Liam Hemsworth.

Queso giovedì, su Netflix saranno disponibili gli ultimi tre episodi della terza stagione di The Witcher, anche gli ultimi con Henry Cavill nell'armatura di Geralt di Rivia prima di essere sostituito da Liam Hemsworth. Lo strigo protagonista della saga fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski combatterà fino allo stremo per proteggere Ciri da monarchi, maghi e bestie del Continente, in competizione per catturarla e sfruttare i suoi poteri.

The Witcher: Su Netflix gli ultimi episodi della stagione 3

Affidata all'addestramento magico di Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) li ha condotti alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperava di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece, hanno scoperto di essere finiti in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Riusciranno a uscirne vivi? Geralt farà del suo meglio per non perdersi proprio ora che sono riuniti, ma sembra che finirà col trovarsi in una situazione senza speranza. Il che, visto come andranno le cose nella quarta stagione, potrebbe voler dire che il witcher compirà un sacrificio per la salvezza di sua "figlia".

Netflix ha già rinnovato The Witcher per una quarta stagione. In un'intervista con Games Radar, Joey Batey, interprete nella serie di Ranuncolo, ha detto di avere avuto modo di parlare più volte con Hemsworth mentre quest'ultimo si sta preparando per raccogliere l'eredità di Cavill. "Non credo che nessuno di noi sia nella posizione di consigliargli come interpretare Geralt, ma lui si sta buttando a capofitto", ha detto l'attore. "Il suo regime di allenamento è folle. In più ha divorato i libri".