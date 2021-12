The Witcher 2: Perché nella seconda stagione ci sono meno mostri? Risponde la showrunner

News Serie TV

La serie fantasy basata sulla saga letteraria di successo di Andrzej Sapkowski è tornata con i nuovi episodi su Netflix venerdì scorso ed è già al primo posto della Top 10 del servizio.

Se avete visto la seconda stagione di The Witcher, arrivata in streaming lo scorso 17 dicembre, avrete notato molte differenze rispetto al primo ciclo di episodi: una narrazione più lineare, un Geralt di Rivia più chiacchierone e, soprattutto, la presenza di pochi mostri (qui avevamo fatto un recap di tutti i mostri presenti nella prima stagione di The Witcher). Come sappiamo, il protagonista della serie, interpretato da Henry Cavill, è un cacciatore di mostri. Allora perché nei nuovi episodi se ne vedono così pochi? La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha spiegato il motivo di questa scelta.

I mostri di The Witcher 2: Lauren Schmidt Hissrich spiega perché sono così pochi

"È stata una scelta davvero pensata", ha osservato Hissirch intervisata da TVInsider. "Ho guardato indietro alla prima stagione, e ho riflettuto sui mostri che sono risultati i migliori e su quelli che non funzionavano altrettanto bene. Per me, i mostri che hanno funzionato meglio sono quelli che cambiano la direzione della storia: è come un numero musicale in un musical. Deve effettivamente far avanzare la storia".

Bruxa, Leshy, Chernobog: Il significato più profondo delle nuove creature mostruose

In effetti, se ripensiamo ai mostri visti nella seconda stagione di The Witcher, ci rendiamo conto che il loro inserimento nella trama non è mai lasciato al caso. I combattimenti di Geralt, insomma, non sono stati inseriti per puro piacere visivo. Pensiamo al terrificante vampiro Bruxa visto nel primo episodio, al legnoso Leshy della foresta, al Miriaponde che attacca Ciri o al fortissimo Chernobog, una sorta di drago di pietra ispirato alla mitologia slava (e pensato appositamente per la serie, visto che non appare nei libri né nei videogiochi). "Ciascuno dei mostri contro cui Geralt combatte nella stagione 2 rappresenta qualcosa e ovviamente fa parte di un mistero molto più ampio che pian piano viene alla luce, quindi hanno un forte significato", ha aggiunto Hissirch la quale, infine, ha fatto notare che la presenza di meno mostri ha anche un lato positivo: "A ogni mostro vengono dedicate sequenze più lunghe quindi gli spettatori possono scoprirli meglio e studiarli in modo più approfondito".