The Witcher 2: Kristofer Hivju de Il Trono di Spade nel cast della serie Netflix?

Secondo indiscrezioni l'interprete di Tormund potrebbe apparire nella seconda stagione del fantasy.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher, attesa su Netflix per il 2021, ancora non sono iniziate eppure c'è già molta curiosità per i dettagli del secondo capitolo della storia tratta dai romanzi e dai racconti di Andrzej Sapkowski. Non sono passati inosservate, quindi, le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui l'attore Kristofer Hivju, meglio noto per aver interpretato il bruto Tormund ne Il Trono di Spade, si sarebbe unito al cast della serie fantasy.

Gli indizi che riconducono Tormund de Il Trono di Spade a The Witcher

Ad alimentare i sospetti ci ha pensato uno dei registi della serie, Stephen Surjik, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post mentre era alla ricerca delle location per la seconda stagione di The Witcher. Nella didascalia del post, poi immediatamente rimosso, Surjik ha associato agli hashtag legati alla serie, quali #witchernetflix e i nomi dei protagonisti #henrycavill e #anyachalotra, quello di Kristofer Hivju. La cosa è apparsa sospetta a molti, dal momento che Surjik e Hivju non hanno mai lavorato insieme. Successivamente il sito Redanian Intelligence, noto per essere un'attendibile fonte su The Witcher, ha condotto un'indagine scoprendo che, negli ultimi tempi, l'attore norvegese ha iniziato a seguire ben tre profili social di persone legate alla produzione di The Witcher. Allo stesso modo, sembra che anche l'agente di Hivju abbia avuto contatti con il l'ufficio casting della serie.

Chi potrebbe interpretare Kristofer Hivju in The Witcher?

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall'attore o dai portavoce della produzione di The Witcher. Pertanto la notizia è solo frutto di rumors. Tuttavia, se è vero che tre indizi fanno una prova, potremmo davvero vedere Kristofer Hivju nella seconda stagione del fantasy di Netflix. Se le indiscrezioni si rivelassero vere, poi, partirebbero le scommesse sui dettagli del personaggio che potrebbe interpretare. Redanian Intelligence azzarda l'ipotesi di Nivellen, un uomo diventato orso in seguito a una maledizione; il personaggio è presente all'interno del racconto di Sapkowski intitolato Un briciolo di verità, incluso nella raccolta Il guardiano degli Innocenti.

Se l'interprete di Tormund entrasse a far parte del cast di The Witcher, sarebbe il terzo attore de Il Trono di Spade ad apparire nella serie di Netflix dopo Johdi May e Francis Magee (rispettivamente la regina Calanthe e Yurga in The Witcher, la profetessa Maggy La Rana e Yoren ne Il Trono di Spade). Ma non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale per esserne certi.