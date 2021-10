The Witcher 2: Il destino è un mostro nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

In occasione del Lucca Comics & Games, Netflix ha diffuso in anteprima mondiale il trailer italiano, il poster ufficiale e nuove immagini del secondo ciclo di episodi della serie fantasy in arrivo il 17 dicembre.

Il Continente è in guerra, i mostri sono tornati e Geralt persevera nella sua missione di proteggere Ciri nel movimentato trailer ufficiale della seconda stagione di The Witcher, presentato in anteprima oggi in occasione del panel dedicato alla serie durante il Lucca Comics & Games alla presenza della showrunner Lauren Schmidt Hissrich, dei membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), del production designer Andrew Laws e della costume designer Lucinda Wright. Dopo una lunga attesa, la serie fantasy di Netflix basata sulla fortunata saga letteraria di Andrzej Sapkowski tornerà con il secondo ciclo di episodi (mentre, lo ricordiamo, è stata già rinnovata per una terza stagione) il 17 dicembre. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso anche nuove immagini e il poster ufficiale della seconda stagione che vedete in basso.





The Witcher: La trama e le anticipazioni della stagione 2

The Witcher è la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia (Henry Cavill) porterà Ciri (Freya Allan)nel luogo più sicuro che conosce, cioè Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lotteranno per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che è in lei. Ma, come recitano il video e la locandina ufficiale, "il destino è un mostro" ed è impossibile, per Geralt, sottrarsi al suo potere.

Nel trailer ufficiale ritroviamo il cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill alle prese con nuovi combattimenti e con un pericolo che può essere ancora più grande di certe creature: la paura che, dice Geralt, "è una malattia e ti può consumare". Intanto la principessa Cirilla continua ad affrontare il suo destino ma i suoi poteri rischiano di metterla in pericolo. "Se quello che mi hai raccontato riguardo ai poteri della ragazza è vero, non puoi aiutarla", dice nella clip la sacerdotessa Nenneke, un nuovo personaggio interpretato dall'attrice di Bridgerton Adjoa Andoh.