The Winchesters: Jensen Ackles vuole Jeffrey Dean Morgan nello spin-off di Supernatural

La nuova serie sarà una delle novità della prossima stagione sulla rete americana The CW.

Una reunion di Supernatural in stile Spider-Man: No Way Home nello spin-off The Winchesters? Perché no. Jensen Ackles pensa in grande e vorrebbe riunire tutti gli attori che hanno interpretato negli anni John Winchester, il padre dei protagonisti di Supernatural Sam (Jared Padalecki) e Dean (Ackles), compreso naturalmente Jeffrey Dean Morgan, il primo a prestare il volto al personaggio. L'occasione ghiotta arriverebbe nella nuova serie che debutterà negli Stati Uniti su The CW in autunno.

The Winchesters: La trama della nuova serie

Prodotta proprio da Ackles, anche voce narrante della serie, The Winchesters racconta una storia prequel: la storia epica e in molti aspetti sconosciuta dei genitori di Dean e Sam, John e Mary Winchester (interpretati qui da Drake Rodger e Meg Donnelly), come si sono conosciuti e innamorati, e come entrambi hanno messo in gioco tutto per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero. Dalla serie originale sappiamo che Mary (interpretata in quell'occasione da Samantha Smith) muore quando i figli erano ancora molto piccoli. John, invece, è stato interpretato prima da Jeffrey Dean Morgan e poi - in una versione più giovane - da Matt Cohen. Drake Rodger in The Winchesters interpreta una versione del personaggio ancora più giovane.

Jeffrey Dean Morgan e Matt Cohen insieme al protagonista Drake Rodger?

Come sanno i fan di Supernatural, tuttavia, la serie ha una storia che intreccia varie linee temporali. Non è un'eresia pensare che "i tre John" - Jeffrey Dean Morgan, Matt Cohen e Drake Rodger - possano tutti apparire nello spin-off prima o poi. Jensen Ackles, ospite del podcast Supernatural Then and Now, ha detto chiaramente che sta accarezzando l'idea. "Nella mia mente, sappiamo tutti cosa è successo con Spider-Man: No Way Home di recente", ha dichiarato Ackles riferendosi a Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, i tre Spider-Man tutti apparsi nel film. "Questo è quello che mi piacerebbe vedere ad un certo punto: 'All the Johns'", ha chiarito specificando tuttavia di non essere uno sceneggiatore. "Non so come scrivere questo genere di cose, ma di certo ho piantato quel seme. Vedremo cosa succede", ha concluso.