The Winchesters: Il nuovo trailer del prequel di Supernatural

News Serie TV

La nuova serie, con Jensen Ackles nuovamente nel ruolo di Dean Winchester, debutterà negli Stati Uniti l'11 ottobre.

In attesa dell'11 ottobre, giorno di debutto negli Stati Uniti, The CW ha diffuso un nuovo trailer di The Winchesters, l'attesa nuova serie tv spin-off e prequel di Supernatural, incentrata sull'incontro tra John Winchester e Mary Campbell, i genitori di Sam e Dean, e sulla storia di amore e caccia ai demoni che ne segue. A narrarla sarà proprio Dean, interpretato nuovamente da Jensen Ackles.

The Winchesters: La trama e gli altri personaggi

Il racconto di The Winchesters comincia quando John (interpretato da Drake Rodger) torna a casa dal Vietnam e un incontro misterioso innesca una missione per ripercorrere il passato di suo padre. Durante il suo viaggio, John si imbatte in Mary (Meg Donnelly), una cacciatrice di demoni di 19 anni, anch'essa in cerca di risposte dopo la scomparsa del padre. Insieme, i due uniscono le forze con la giovane cacciatrice in addestramento Latika (Nida Khurshid) e l'accomodante cacciatore Carlos (Jonathan 'Jojo' Fleites) per scoprire le verità nascoste che riguardano le loro famiglie.

L'indagine li porta in un emporio di libri rari, la cui proprietaria, Ada (Demetria McKinney), si interessa all'occulto e potrebbe fornire loro i pezzi mancanti del puzzle. Ma i segreti sono molto in profondità, sia per i Winchester sia per i Campbell, e nonostante gli sforzi della madre di John, Millie (Bianca Kajlich), di persuadere suo figlio dal perseguire una vita pericolosa di caccia ai demoni, lui e Mary sono determinati a lavorare insieme per sostenere l'eredità delle loro famiglie mentre cominciano a formare una famiglia propria.

Anche produttore esecutivo della serie, Ackles sarà per lo più la voce narrante fuori campo di The Winchesters. Tuttavia, in una sola, eccezionale occasione, il primo episodio, si concederà nuovamente alla macchina da presa nei panni di Dean Winchester, come rivelato da una foto diffusa in anteprima nei giorni scorsi.