The Wilds: Il trailer ufficiale della seconda stagione introduce un nuovo esperimento sociale

Il teen drama distopico tornerà con i nuovi episodi su Prime Video il 6 maggio.

Le cose si fanno più complicate e il mistero raddoppia nella seconda stagione di The Wilds, l'intricato teen drama di Prime Video che segue un gruppo di ragazze adolescenti finite su un'isola deserta dopo un incidente aereo. Come svelato nel finale della prima stagione e come mostra il trailer ufficiale dei nuovi episodi che vedete qui sotto sottotitolato in italiano, il nuovo capitolo mostrerà i dettagli di un altro esperimento sociale: un altrettanto variegato gruppo di ragazzi che hanno attraversato la stessa esperienza delle ragazze, ma su un'altra isola. L'appuntamento è in streaming per il prossimo 6 maggio.

La trama di The Wilds e il colpo di scena della prima stagione

Creata e prodotta da Sarah Streicher insieme alla showrunner Amy Harris, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale mentre lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un'isola apparentemente deserta. Le naufraghe si scontrano o instaurano amicizie fino a quando capiscono che c'è qualcosa che non torna: si scopre che sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La prima stagione si è conclusa con una scioccante rivelazione: a prendere parte a questo strambo "pigiama party distopico" ci sono anche dei ragazzi, sottoposti alle loro stesse prove e monitorati come "gruppo di controllo".

Le anticipazioni della seconda stagione

La nuova stagione aumenta di pathos svelando che ad essere studiato c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile della "burattinaia" di questo esperimento, Gretchen (Rachel Griffits). Il trailer ci fa capire che nei nuovi episodi verranno approfondite le storie dei ragazzi senza perdere di vista i drammi, in parte già noti, delle ragazze. "Abbiamo iniziato a voler essere qualcosa. Volevamo diventare uomini. Ma la verità è che alcuni di noi stavano diventando dei mostri", dice uno dei ragazzi nella clip.

Il cast e i nuovi attori

I nuovi naufraghi adolescenti in questione sono Alex Fitzalan (The Society) nel ruolo di Seth Novak; Nicholas Coombe (68 Whisky) come Josh Herbert; Reed Shannon (Arcane) nel ruolo di Scotty Simms; Aidan Laprete (Chad) nei panni di Henry Tanaka; Zack Calderon (FBI) come Rafael Garcia; Charles Alexander come Kirin O'Connor; Miles Gutierrez-Riley nel ruolo di Ivan Taylor e Tanner Ray Rook come Bo Leonard (trovate le descrizioni dettagliate dei nuovi attori di The Wilds 2 qui). Le new entry si uniscono al cast già noto della prima stagione: Rachel Griffiths (Gretchen Klein), David Sullivan (Daniel Faber), Troy Winbush (Dean Young), Sophia Ali (Fatin Jadmani), Sarah Pidgeon (Leah Rilke), Jenna Clause (Martha Blackburn), Erana James (Toni Shalifoe), Mia Healey (Shelby Goodkind), Helena Howard (Nora Reid), Reign Edwards (Rachel Reid) e Shannon Berry (Dot Campbell).