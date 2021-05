The Wilds 2, arrivano i ragazzi: Il teen drama di Prime Video arruola 8 nuovi attori

News Serie TV

Nicholas Coombe e Alex Fitzalan sono tra le new entry che nei nuovi episodi affiancheranno e protagoniste già conosciute nella prima stagione.

Visto il finale della prima stagione di The Wilds, la serie di Prime Video incentrata su un gruppo di ragazze bloccato su un'isola deserta dopo un disastro aereo, non sorprende la notizia del casting di ben 8 nuovi attori maschi in vista della seconda stagione. Sono, nel dettaglio, Zack Calderon, Aidan Laprete, Nicholas Coombe, Charles Alexander, Miles Gutierrez-Riley, Reed Shannon, Tanner Ray Rook e Alex Fitzalan. Si uniranno ai già noti Rachel Griffiths, David Sullivan, Troy Winbush, Sophia Ali, Sarah Pidgeon, Jenna Clause, Erana James, Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards e Shannon Berry che rivedremo nei nuovi episodi. Ecco i nuovi arrivati insieme alle vecchie conoscenze in un video pubblicato su Twitter da Prime Video.

🎵 I was busy thinking about... BOYS ✨ #TheWilds has a few new cast members, besties. pic.twitter.com/JI7JgUphjv — Prime Video (@PrimeVideo) May 3, 2021

La trama di The Wilds e il finale della prima stagione

Creata e prodotta da Sarah Streicher insieme alla showrunner Amy Harris, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale mentre lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un'isola apparentemente deserta. Le naufraghe si ritrovano a confrontarsi, conoscersi e a stringere forti legami conoscendo segreti e debolezze reciproche. A un certo punto, però, capiscono che c'è qualcosa che non torna e che, molto probabilmente, non si trovano su quell'isola per caso. La prima stagione si è conclusa con una scioccante rivelazione: le ragazze non sono sole sull'isola. Leah (Sarah Pidgeon) scopre una sala di controllo segreta da cui si dirigono non solo le operazioni di Dawn of Eve, la controversa organizzazione dietro all'esperimento nel quale sono state coinvolte le protagoniste, ma anche quelle di Twilight of Adam, l'organizzazione che invece starebbe organizzando lo stesso esperimento con dei ragazzi.

The Wilds 2: Le anticipazioni della nuova stagione e i ruoli dei nuovi attori

A questo punto, si capisce l'ingresso nel cast degli 8 ragazzi che interpreteranno, quindi, i protagonisti dell'esperimento che un'organizzazione sta facendo con loro. La nuova stagione si concentrerà anche su questo nuovo gruppo di sopravvissuti, tutti ragazzi, che si trovano nella stessa pericolosa situazione. Entrambi i gruppi saranno costretti a superare ostacoli emotivi e fisici di fronte alle loro circostanze estreme.

I nuovi personaggi

Zach Calderon interpreterà Rafael Garcia, un adolescente tranquillo e sensibile che vive a Tijuana ma frequenta il liceo a San Diego. Vivere a cavallo tra due mondi gli ha reso la vita non facile, quindi è attratto da persone con personalità più forti e carismatiche della sua.

Aidan Laprete interpreterà Henry Tanaka. Henry è un tipo emo solitario che preferisce isolarsi dal mondo grazie alle sue cuffie anti rumore.

Nicholas Coombe (Dora e la città perduta) interpreterà Josh Herbert, un adolescente loquace e ipocondriaco di una ricca famiglia di San Diego. A differenza del resto della sua famiglia atletica e giocatrice di tennis, Josh è un tipo goffo e nervoso che prende degli integratori omeopatici per gestire il suo stress cronico.

Charles Alexander interpreterà Kirin O'Conner, un irascibile giocatore di lacrosse che non ha molta pazienza. Tra i naufraghi è pronto e disposto a prendere l'iniziativa per primo, anche se il suo approccio potrebbe non piacere a tutti.

Miles Gutierrez-Riley interpreterà Ivan Taylor, un attivista e aspirante drammaturgo con un impeccabile senso della moda e uno spirito tagliente. Ma le sue parole possono spesso ferire, cosa che gli è successa con dei vecchi amici che ha perso.

Reed Shannon sarà Scotty Simms. Basso di statura ma con una grande personalità, Scotty è un adolescente imprenditore con la parlantina facile. Viene dalla Florida e sogna di entrare, un giorno, nella lista dei 400 uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes. Sempre al suo fianco, sia nella vita che sull'isola, c'è il suo migliore amico Bo.

Tanner Rook interpreterà il migliore amico di Scotty, Bo Leonard. Bo è un adolescente pacato e contemplativo. Ha una visione ingenuamente ottimista della vita, nonostante un'educazione difficile, e farebbe di tutto per il suo migliore amico Scotty. La sua lealtà non conosce quasi limiti.

Infine Alex Fitzalan (The Society) interpreterà Seth Novak, un ragazzo naturalmente divertente, intelligente e pieno di carisma. Sebbene non aspiri necessariamente a un ruolo di leadership, la fermezza e il senso dell'umorismo di Seth gli fanno guadagnare il rispetto e la lealtà degli altri, ad eccezione del suo fratellastro Henry che ha chiaramente problemi con lui.

Foto: Amazon Studios via Deadline