The White Lotus: Una serie prequel sulla Tanya di Jennifer Coolidge? Mike White dice sì

Il creatore della serie vincitrice dell'Emmy pensa a uno spin-off incentrato sull'iconico personaggio di Tanya McQuoid "20 anni più giovane".

Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate a The White Lotus? Siamo pronti a scommettere che per molti sia la spumeggiante Tanya McQuoid interpretata dala favolosa Jennifer Coolidge. Uno dei personaggi più amati della pluripremiata serie antologica potrebbe, prima o poi, avere uno spin-off tutto suo. Lo ha detto ai giornalisti l'ideatore di The White Lotus Mike White, ospite del Vivid Sydney Festival.

Uno spin-off di The White Lotus su Tanya: Cosa ne pensa Mike White

"Penso che sia assolutamente possibile", ha detto Mike White parlando di una serie che ci racconti il passato di Tanya. "Ne stavamo proprio parlando. È un'idea divertente", ha aggiunto. E visto che sarebbe impossibile immaginare una Tanya con un volto diverso da quello di Jennifer Coolidge, White ha proposto di rendere l'attrice "20 anni più giovane" (attraverso la computer grafica, come è stato fatto con Harrison Ford nell'ultimo Indiana Jones) in modo che la vincitrice dell'Emmy possa riprendere il suo ruolo. "Sarebbe divertente. Penso che Jennifer sarebbe d'accordo e direbbe 'certo, facciamolo!", ha sentenziato White.

Una serie prequel sarebbe l'unico modo per riportare sullo schermo il personaggio. Come è noto infatti - ma se non avete ancora visto la seconda stagione di The White Lotus fermatevi qui - Tanya è morta nel finale della seconda stagione mentre tentava di fuggire dallo yacht dove Quentin e il gruppo di gay ingaggiati da suo marito stavano cercando di ucciderla.

Le anticipazioni: Una stagione in Australia?

Mike White al momento è al lavoro sulla terza stagione di The White Lotus che sarà ambientata in Thailandia e si concentrerà soprattutto sullo scontro tra cultura occidentale e cultura orientale e sul rapporto con la religione. Ma, mentre lo sciopero degli sceneggiatori rallenta inevitabilmente i lavori, lo showrunner sta già pensando alle prossime stagioni e alla possibilità di ambientare uno dei prossimi cicli, se la serie continuerà, in Australia. "Il mio sogno sarebbe quello di toccare tutti i continenti. Dobbiamo venire in Australia se continuiamo", ha detto.