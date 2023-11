The White Lotus: La terza stagione sarà "più lunga e più folle", parola di Mike White

News Serie TV

L'ideatore della pluripremiata serie antologica di HBO ci aggiorna sul terzo capitolo ambientato in Thailandia: riprese al via nei prossimi mesi, sciopero SAG permettendo.

Pronti per un nuovo soggiorno in uno degli esclusivi resort di The White Lotus? L'ideatore della pluripremiata serie di HBO, Mike White, ha parlato con Entertainment Weekly svelando qualche novità sulla terza stagione: per prima cosa, ha detto, sarà più lunga delle precedenti e anche "più folle". Ci chiediamo cosa possa esserci di più folle dell'assurda corsa di una straordinaria Jennifer Coolidge su uno yacht al grido di "quei gay vogliono uccidermi", ma da White in effetti possiamo aspettarci tranquillamente altre sorprese.

The White Lotus: Gli aggiornamenti sulla terza stagione

Lo showrunner ha detto che spera di iniziare le riprese della nuova stagione all'inizio del prossimo anno, a condizione che prima venga risolto lo sciopero del sindacato degli attori. Nel frattempo sta ultimando le sceneggiature ma, ovviamente, i casting sono sospesi. "Sto ancora aspettando. Se lo sciopero non viene risolto presto, dovremo tardare visto che lo show ha un nuovo cast ogni stagione e ci sono molte parti da assegnare. Io sono più che ansioso di andare avanti", ha dichiarato White. Al momento l'unica attrice confermata per la terza stagione e Natasha Rothwell che già avevamo conosciuto nella prima stagione nel ruolo della manager della spa del White Lotus Belinda.

Cosa più importante, la terza stagione di The White Lotus sarà "più lunga, più grande e più folle", ha detto Mike White. "Non so cosa penserà la gente, ma sono super emozionato e per quanto mi riguarda è una buona cosa... Sono super emozionato per il contenuto della stagione", ha aggiunto lo sceneggiatore.

La storia si sposta in Thailandia

Da precedenti notizie, sappiamo che la terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia. I temi su cui si concentrerà saranno morte, religione e spiritualità orientali, calcando soprattutto sul conflitto tra spiritualità orientale e religione occidentale. Nei mesi scorsi White e i suoi collaboratori hanno effettuato diversi tour in lungo e in largo per la Thailandia per scovare le location migliori e, stando ai rumor, la storia potrebbe toccare diversi resort immaginari della catena White Lotus e non uno soltanto. HBO ha precisato che i nuovi episodi non arriveranno prima del 2025 (in Italia, come le precedenti stagioni, su Sky e in streaming su NOW).