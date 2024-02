The White Lotus, Jennifer Coolidge affronta il futuro di Tanya: "Tutti mi chiedono se tornerò"

News Serie TV

Tanya tornerà nella terza stagione di The White Lotus? A rispondere è Jennifer Coolidge, che affronta il futuro del suo personaggio e offre qualche breve anticipazione sul prossimo capitolo ambientato in Thailandia.

The White Lotus sta particolarmente a cuore a Jennifer Coolidge, anche perché grazie alla performance nelle due stagioni passate ha potuto incrementare la collezione di premi in suo possesso. I Golden Globes 2023 l'hanno premiata come migliore attrice non protagonista, categoria conquistata anche durante la cerimonia degli Emmy 2022 e 2023. Non stupisce, dunque, che l'attrice sia interessata a un eventuale coinvolgimento nella terza stagione, confermata da HBO e che ha già definito gran parte del cast. Trattandosi di una Serie TV antologica, di stagione in stagione la storia cambia location e personaggi, ma resta fedele alla catena di hotel di lusso White Lotus sparsi in giro per il mondo. Mentre la prima stagione ha scelto le Hawaii come ambientazione, la seconda ha puntato alle bellezze nostrane scegliendo la Sicilia. In entrambi i casi, Jennifer Coolidge ha dato una forte spinta alla storia. La sua Tanya, però, potrebbe essere ancora coinvolta in futuro?

The White Lotus 3: Jennifer Coolidge ragiona sul possibile ritorno di Tanya

Chi ha visto la seconda stagione di The White Lotus saprà che la vacanza di Tanya è terminata in modo tragico. Convinta che suo marito abbia assoldato dei criminali per ucciderla impossessandosi così del suo patrimonio, Tanya dapprima uccide gli amici sullo yacht e poi, tentando di scappare, scivola rovinosamente battendo la testa e annegando in mare. Il suo corpo, trascinato a riva, viene ritrovato il giorno dopo a pochi passi dall'hotel ed è subito scandalo. Considerato il triste epilogo, il personaggio di Tanya avrebbe ormai terminato le proprie carte. Ma nel mondo televisivo mai dire mai: i fan sperano fortemente nel ritorno di Jennifer Coolidge e l'attrice, per quanto lusingata, ha ammesso che sarebbe un tantino difficile mettere in scena un ritorno dall'aldilà. Ai microfoni di Today, ha detto:

Le persone mi chiedono se tornerò. Posso dire onestamente che, fino ad ora, nessuno me ne ha parlato. Penso di essere morta, stecchita, e potrei esserlo per sempre. La cosa mi rende triste? Certo, a dirla tutta, sono molto triste di non farne parte. E non riesco a prenderla in modo sportivo, non ci posso fare niente. Quando ti uccidono, devi accettarlo. Perché significa che non ti chiederanno le taglie dei tuoi costumi o chessò. È finita! Dovrò lanciarmi in un'altra cosa adesso.

Pur non essendo coinvolta ufficialmente, Jennifer Coolidge ha regalato qualche anticipazione in merito alla terza stagione che prenderà presto il via e che ha scelto come ambientazione la Thailandia. Cosa aspettarsi?

Penso che sarà fantastica. Ci saranno tanti spunti grandiosi, probabilmente anche delle scene di sesso fantastiche. Sai come scrive Mike White: non ci si annoia mai. Penso che con questa spaccherà.