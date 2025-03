The White Lotus, il produttore spiega perché difficilmente sceglieranno località fredde

News Serie TV

Secondo il produttore esecutivo, l'ideatore di The White Lotus potrebbe non optare mai per una location a basse temperature per un motivo ben preciso.

The White Lotus è una Serie TV antologica e di stagione in stagione offre una location differente, mostrando un resort all’insegna del relax, del benessere e dello svago. E non dispiace che la struttura in questione si trovi in località ambitissime. Nel corso della prima stagione, l’ideatore Mike White ha scelto proprio le Hawaii come punto di partenza, seguito poi dalle bellezze della Sicilia nel corso della seconda stagione per poi approdare in Thailandia con la terza. Avendo già ottenuto un pronto rinnovo per la quarta stagione, c’è già chi immagina un cambio di direzione per i prossimi episodi: e se The White Lotus puntasse a mete più fredde?

The White Lotus, il produttore spiega perché non sceglieranno mai località fredde

A detta del produttore esecutivo David Bernard, è difficile che The White Lotus scelga una meta a basse temperature. Finora, infatti, la serie tv ha dimostrato di avere un debole per il mare, il sole e i costumi da bagno, motivo per cui difficilmente punterebbe a regioni più fredde. La quarta stagione è stata già confermata, ma non ha ancora rivelato quale sarà la prossima destinazione del viaggio. La terza, del resto, è ancora in corso, in Italia distribuita in TV su Sky Atlantic e in streaming esclusivamente su NOW , per cui bisognerà attendere quantomeno la sua conclusione per comprendere quale sarà la prossima meta. Difficile che si tratti di una località più fredda. Durante un’intervista del podcast The Bill Simmons, il produttore ha ammesso che Mike White non ha alcun interesse per le location fredde. “Non direbbe mai di no in modo definitivo”, ha precisato, ma al tempo stesso ha aggiunto che sarà improbabile ammirare un resort di The White Lotus in zone più fredde del mondo.

A proposito, a Mike [White] non piace il freddo, ecco perché non lo faremo mai. Sono sicuro che non faremo mai una stagione al freddo... Mike non è un fan. È un ragazzo della California e non è fatto pe il freddo. Mai dire mai, ma sarei sorpreso se accadesse. Penso che una delle parti migliori del mio lavoro ora è che gli hotel mi chiamano. Ricevo sempre dei feedback. Mike rifiuta sempre, ma vorrei fargli capire che ogni hotel si offre di ospitarci soltanto per mostrare cosa hanno da offrire.

Difficilmente The White Lotus sceglierà una destinazione sciistica o una città portuale ventosa per ambientare la sua prossima storia e questo restringe di molto il margine d’azione. È possibile, quindi, che la quarta stagione punterà ad altre zone calde come Miami, le Maldive oppure la Nuova Zelanda?