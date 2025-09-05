The White Lotus farà tappa in Francia per la quarta stagione

News Serie TV

Si fa più concreta la possibilità che The White Lotus torni in Europa per la quarta stagione, nello specifico in Francia: ecco le ultime indiscrezioni sulla location.

Dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, The White Lotus sembra pronta a tornare in Europa. Secondo fonti riportate dalla testata (ben informata) Deadline, la quarta stagione della celebre serie HBO ideata da Mike White (in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW ) potrebbe essere ambientata in Francia. Si rafforzano così le voci che già da mesi circolano tra i fan e gli addetti ai lavori.

The White Lotus 4: La Francia è la destinazione più probabile

Le indiscrezioni indicano che HBO e Mike White avrebbero già messo gli occhi su alcune location francesi, e in particolare su hotel della catena Four Seasons, da sempre partner della produzione. Uno dei nomi più chiacchierati è il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un lussuoso resort situato sulla penisola di Cap-Ferrat, a poca distanza da Cannes. La sua posizione esclusiva e le forti connessioni con Hollywood lo renderebbero uno scenario perfetto. Tuttavia, fonti vicine alla produzione precisano che nessuna struttura è stata confermata al momento. Come già accaduto nella terza stagione in Thailandia, anche la nuova stagione potrebbe essere girata in più di un resort, non necessariamente tutti appartenenti alla catena Four Seasons.

La quarta stagione si allontanerà da una location balneare?

La scelta di Cap-Ferrat sembrerebbe in continuità con le precedenti ambientazioni, tutte situate in località balneari esclusive. Ma Mike White nei mesi scorsi ha espresso il desiderio di cambiare rotta rispetto al passato, dichiarando: "Per la quarta stagione, voglio allontanarmi un po' dal vocabolario delle onde che si infrangono contro le rocce". L'affermazione lascia intendere l’intenzione di esplorare ambienti meno marittimi, pur mantenendo lo stile lussuoso e decadente che caratterizza la serie. Nonostante il cambio di scenario, White ha anche rassicurato i fan sul fatto che la formula rimarrà intatta aggiungendo: "C'è sempre più spazio per nuovi omicidi nei resort di The White Lotus".

Tra le alternative più suggestive, spuntano due altre destinazioni firmate Four Seasons: l'Hotel George V a Parigi, che offrirebbe un’ambientazione urbana e romantica, e il resort di Megève, nelle Alpi francesi, che rappresenterebbe una svolta abbastanza radicale. Ma proprio quest'ultima ipotesi sembra la meno probabile. White, noto per non amare il freddo, avrebbe più volte scartato l’idea di ambientare una stagione in un resort invernale o montano. Il produttore esecutivo David Bernard aveva dichiarato: "Mike è un ragazzo della California, e non è proprio fatto per il freddo".

The White Lotus: Quando uscirà la prossima stagione?

White e il suo team sarebbero proprio in queste settimane in giro perla Francia a scovare location. Le riprese della stagione 4 dovrebbero iniziare entro il 2026 e, verosimilmente, potremmo vedere i nuovi episodi nel 2027. Con The White Lotus bisogna sempre armarsi di pazienza ma sicuramente la Francia ci ricompenserà con la sua varietà di paesaggi, la cultura e l'eleganza e potrebbe offrire lo scenario perfetto per la prossima avventura ambientata in un lussuoso hotel della fittizia catena alberghiera The White Lotus.