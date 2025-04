The White Lotus 4: Il compositore dell'iconica sigla lascia la serie, "discussioni isteriche" con l'ideatore Mike White

News Serie TV

Cristóbal Tapia de Veer, responsabile delle musiche di The White Lotus, ha annunciato che non continuerà la collaborazione con la produzione e il creatore nella quarta stagione a causa di divergenze inconciliabili.

The White Lotus ha sempre saputo mescolare il lusso, la bellezza e il caos e, allo stesso tempo, conciliare tutto con una colonna sonora puntuale e riconoscibile. Dalla quarta stagione, già confermata da HBO, qualcosa però cambierà. Cristóbal Tapia de Veer, compositore delle sue indimenticabili musiche comprese quelle che hanno accompagnato i titoli di testa delle prime tre stagioni, ha annunciato che non tornerà nella prossima stagione. Dopo aver creato le musiche che hanno definito l'atmosfera unica della serie, il musicista ha confermato di aver lasciato la produzione a causa di divergenze creative con l'ideatore della serie, Mike White, e con alcuni produttori del programma.

The White Lotus: La faida tra il compositore Cristóbal Tapia de Veer e Mike White

Intervistato dal New York Times, il compositore ha raccontato di vere e proprie "discussioni isteriche” con i produttori riguardo alla direzione musicale dello show. Ha paragonato il clima dietro le quinte a quello di "storia di una band rock in cui il chitarrista non capisce affatto il cantante". Tapia de Veer ha rivelato di aver annunciato la sua decisione di non tornare per la quarta stagione qualche mese fa, aggiungendo di aver volutamente scelto di non informare Mike White direttamente, preferendo lasciargli "la sorpresa" alla fine. Sebbene sperasse di mantenere segreto il suo addio a quel momento, White si è comunque accorto della sua decisione, cosa che ha contribuito a inasprire ulteriormente la situazione.

Le divergenze con Mike White

Le tensioni tra Tapia de Veer e White non sono nuove. Il compositore ha raccontato alcune delle controversie con White avute nel corso degli anni, risalenti fino al suo lavoro sulla memorabile sigla della prima stagione. In particolare ha ricordato una delle prime discussioni che ebbe con White riguardo alla creazione del tema musicale della prima stagione. L'idea iniziale di Tapia de Veer era quella di una sorta di "Hitchcock alle Hawaii" che il creatore aveva trovato interessante, ma non sempre aperto a dare il suo consenso immediato. Questo conflitto si è inasprito durante la produzione della seconda e della terza stagione, portando a continui cambiamenti e rielaborazioni della musica.

Il tema della terza stagione, per esempio, ha subito un vero e proprio restyling rispetto a quello delle prime due, prediligendo un tono più trascendentale e misterioso, in linea con la nuova ambientazione in Thailandia. Tapia de Veer ha ammesso che, nonostante le continue divergenze, alla fine ha deciso di seguire la sua visione musicale portando a termine il lavoro con determinazione, anche se sentiva di non avere molti alleati tra i produttori. "Forse sono stato poco professionale", ha dichiarato, "e sicuramente Mike pensa che non abbia mai soddisfatto le sue richieste, ma ciò che ho creato ha portato al successo, ha vinto premi e ha fatto impazzire la gente".

I premi vinti da Cristóbal Tapia de Veer e il commento di HBO

Nonostante il suo addio, Tapia de Veer ha espresso un certo orgoglio per il lavoro svolto. Le sue composizioni, infatti, hanno ricevuto diversi premi, in primis tre Emmy, tra cui uno per la Miglior colonna sonora originale. La sua musica ha senza dubbio contribuito a conferire a The White Lotus quella particolare atmosfera di tensione e mistero che ha catturato gli spettatori. Contattata da Entertainment Weekly per un commento a nome della rete e di White, HBO ha fatto sapere tramite un suo rappresentante: "Al momento non abbiamo nulla da aggiungere (ma possiamo solo confermare che Cristobal non tornerà nella serie)".

Intanto il finale della terza stagione di The White Lotus sarà disponibile in Italia, quasi in contemporanea con la messa in onda americana, su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 7 aprile.