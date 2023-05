The White Lotus 3: Ecco chi NON tornerà sicuramente nella terza stagione

News Serie TV

Sembra che le speranze dei fan sul ritorno di un certo personaggio nei nuovi episodi di The White Lotus saranno disattese: ecco di chi si tratta.

Subito dopo l'uscita del finale della seconda stagione di The White Lotus, tra i fan della serie di Mike White circolava una teoria molto suggestiva. In molti ritenevano che nella terza stagione avremmo potuto ritrovare uno dei personaggi più interessanti visti nella prima stagione, vale a dire l'ereditiera Nicole Mossbacher interpretata da Connie Britton. Non solo: secondo alcuni, il personaggio di Nicole avrebbe avuto dei legami di parentela con uno dei personaggi visti nella seconda stagione. Dopo mesi di indiscrezioni, TVLine ha messo definitivamente a tacere le voci circa il coinvolgimento di Britton nei nuovi episodi della serie premiata ai Golden Globe riportando le parole del portavoce dell'attrice.

The White Lotus 3: Connie Britton non ci sarà

"Le piacerebbe fare un'altra stagione di The White Lotus ad un certo punto, ma non parteciperà alla prossima stagione", ha dichiarato il portavoce dell'attrice a TVLine. Quindi sembra certo che non rivedremo Nicole in Thailandia, dove sarà ambientata la terza stagione di The White Lotus. Secondo una teoria che che si era fatta strada dopo il finale della seconda sagione, il personaggio di Britton avrebbe potuto avere un legame con Abby, la moglie separata di Dom (Michael Imperioli), a cui ha prestato la voce Laura Dern nella seconda stagione. C'è chi credeva che le due potessero essere sorelle e che nella terza stagione partissero insieme per un nuovo soggiorno in uno degli hotel White Lotus in giro per il mondo.

TVLine riferisce che, in effetti, Britton sarebbe stata in trattative per riprendere il ruolo di Nicole, visti anche la stima e l'affetto che da sempre nutre per il creatore della serie Mike White. Tuttavia, un conflitto di impegni ha reso impossibile la sua partecipazione. Non è chiaro, però, in che modo il suo passo inditro possa influire sul probabile ingresso (o meno) del personaggio di Abby nei nuovi episodi. L'attrice - che ha recentemente firmato per recitare accanto al premio Oscar Robert De Niro nella miniserie di Netflix Zero Day - ha accennato per la prima volta a un suo potenziale ritorno in The White Lotus la scorsa estate, svelando a Deadline che Mike White l'avrebbe voluta nella seconda stagione ma che "un pezzo di casting" non aveva funzionato.

The White Lotus: Le anticipazioni della terza stagione

Dopo le Hawaii nella prima stagione e la Sicilia nella seconda, sembra ormai certo che sarà la Thailandia a ospitare le storie di nuovi turisti e nuovi dipendenti del White Lotus. Il creatore Mike White, infatti, ha intenzione di concentrarsi su temi come "morte, religione e spiritualità orientali". Per un personaggio a cui dobbiamo (per ora) rinunciare, ce ne è un altro che è pronto a tornare: nella terza stagione Natasha Rothwell, infatti, riprenderà il ruolo della manager della spa del White Lotus Belinda, che ha interpretato nella prima stagione.

