Il terzo episodio della terza stagione di The White Lotus ha utilizzato il supporto musicale per enfatizzare ancor di più il complicato legame tra Greg e Belinda: come finirà tra i due?

La terza stagione di The White Lotus ha apportato una sostanziale modifica che non è passata inosservata. I fan hanno prontamente notato la sigla che accompagna i titoli di apertura del nuovo ciclo di episodi, ma potrebbero aver perso un sottilissimo riferimento nel corso del terzo episodio che coinvolge Greg (Jon Gries), Belinda (Natasha Rothwell) e la sigla precedente ideata da Cristobal Tapia de Veer.

The White Lotus 3, come la sigla delle precedenti stagioni enfatizza il legame tra Belinda e Greg

Con un’ambientazione rilassante e all’insegna del benessere in Thailandia, la terza stagione ha introdotto un nuovo gruppo di personaggi, ognuno dei quali generatore di caos. Rick Hatchett (Walton Goggins) ha una missione da portare a termine e nutre un forte interesse nei confronti del marito della co-proprietaria del resort. D’altro canto l’imprenditore Timothy Raflitt (Jason Isaacs) si ritrova dall’altra parte del mondo a fare i conti con un disastroso schema di riciclaggio di denaro che potrebbe costargli tutto. Un personaggio a sorpresa è poi apparso al resort: pur non essendo uno dei suoi clienti, è solito frequentare il bar e il ristorante e ha catturato l’attenzione anche di Belinda. Quest’ultima ha lavorato al resort alle Hawaii nella prima stagione e si ritrova in Thailandia per apprendere di più sulle tecniche di benessere e meditazione. Ad un certo punto incrocia lo sguardo di Greg, ora detto Gary, e le sorge un dubbio: e se fosse il marito di Tanya? Lo affronta di petto, davanti alla sua nuova e giovane compagna, ma Gary nega tutto.

Belinda non è convinta dalle sue parole, anzi, crede che quel tale Gary le abbia mentito e non può fare a meno di percepire il pericolo. Greg, del resto, è una vera minaccia se si considera che ha orchestrato la morte di sua moglie nella seconda stagione. A sottolineare l’importanza di questo incontro ai fini della trama della terza stagione è anche la colonna sonora: nel terzo episodio è stata coinvolta anche la theme song dei titoli di apertura della prima stagione, che rafforza ancor di più la connessione tra i personaggi e come si intrecciano alla trama. Belinda potrebbe continuare ad indagare su Greg e sul suo passato, scoprendo così della morte di Tanya? E Greg, dal suo canto, potrebbe commettere un altro omicidio oppure comprare il suo silenzio offrendole il giusto compenso per aprire l’attività dei suoi sogni? Bisognerà attendere il resto degli episodi in arrivo in Italia su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW per scoprire di più.