The Walking Dead va in Francia con Daryl Dixon: Data e trailer italiani dello spin-off sequel

News Serie TV

Arriva anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW, lo spin-off sequel di The Walking Dead incentrato su Daryl Dixon. Data e trailer ufficiale.

La vita dopo The Walking Dead continua per i sopravvissuti. Un altro pezzo di queste nuove storie sta per essere raccontato al pubblico italiano, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che attraverso il trailer ufficiale fissano l'uscita dello spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon al prossimo 2 giugno.

Trailer Ufficiale ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie sequel su Sky e NOW- HD

The Walking Dead: Daryl Dixon, come continua la storia

Secondo sequel di The Walking Dead ad arrivare in Italia dopo The Walking Dead: The Ones Who Live, anch'esso disponibile su Sky e NOW insieme a tutti gli episodi della serie originale, The Walking Dead: Daryl Dixon segue l'omonimo, amato personaggio interpretato da Norman Reedus affrontare uno scenario completamente nuovo di apocalisse zombie. Sbarcato a stento sulla costa sud della Francia, senza ricordare bene i motivi che lo hanno spinto così lontano, Daryl intraprende un viaggio attraverso un paesaggio distrutto ma resiliente nella speranza di trovare una via per tornare a casa. Ma lungo il cammino, mentre cerca le riposte, i legami che si trova a stringere finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano.

Uno dei primi luoghi sicuri che Daryl riesce a raggiungere è un'abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all'inizio dell'apocalisse e cresciuto protetto da queste donne, al riparo dalla violenza del mondo esterno. Le religiose, sorprendentemente ben armate, sentono di essere pronte a guidare la rinascita dell'umanità e affidano Laurent al messaggero arrivato da lontano, chiedendogli di condurlo altrove sano e salvo. Accompagnato da Sorella Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell'Essex), un membro del gruppo di suore con un passato oscuro a Parigi, la stessa città dove sono diretti e dove un certo Quinn (Adam Nagaitis, The Terror) rappresenta una figura potente come proprietario del Demimonde, un nightclub clandestino, Daryl si sobbarca questa nuova responsabilità in un lungo viaggio che, nelle stagioni successive della serie, finirà col riavvicinarlo alla sua storica compagna di sopravvivenza Carol Peletier (Melissa McBride), messasi nel frattempo sulle sue tracce.