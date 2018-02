The Walking Dead: Scott Gimple fiducioso che Lauren Cohan non lascerà la serie tv

L'addio di Lauren Cohan alla serie di successo The Walking Dead e al personaggio di Maggie Greene appare ogni giorno sempre più meno probabile. Mentre diverse fonti hanno rivelato che la situazione di stallo tra l'attrice, il cui contratto scadrà al termine dell'ottava stagione, e la rete AMC è stato superato, riaprendo così la trattativa per il rinnovo, lo showrunner Scott Gimple ha detto a TVLine di sentirsi "estremamente fiducioso" circa il raggiungimento di un accordo e il ritorno della Cohan nella già annunciata nona stagione.

Gimple, che dalla prossima stagione cederà il timone dello zombie drama alla sceneggiatrice Angela Kang ma continuerà a offrire il suo contributo come capo dei contenuti del franchise, non è nella posizione di escludere totalmente il pericolo di un abbandono della Cohan, del resto "queste sono cose che accadono in tv", ma ha confermato che i negoziati con l'attrice sono ripartiti quando ha aggiunto: "Ne stiamo parlando". La trattativa si era fermata all'inizio del mese dopo che la richiesta della Lauren ai produttori di The Walking Dead di un'equiparazione salariare ai colleghi Andrew Lincoln e Norman Reedus (interpreti di Rick e Daryl rispettivamente) è stata respinta perché questi coinvolti nello show più di qualunque altro attore. AMC le ha proposto un modesto aumento di stipendio in cambio di un contratto a lungo termine, ma Cohan ha rifiutato l'offerta mostrandosi nel frattempo interessata alla quasi mezza dozzina di offerte di ingaggio ricevute dai pilot in produzione alla concorrenza.

Con uno dei personaggi storici di The Walking Dead prossimo all'addio, perdere anche Maggie sarebbe un ulteriore duro colpo per una produzione che nell'ultimo periodo sta soffrendo l'insoddisfazione del pubblico, come dimostrano le medie d'ascolto ai minimi da anni. In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che i restanti 8 episodi dell'ottava stagione andranno in onda in Italia - come sempre a meno di 24 ore di distanza dagli Stati Uniti - da lunedì 26 febbraio alle ore 21:00 su Fox.