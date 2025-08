The Walking Dead piange la scomparsa di Kelley Mack: L'attrice aveva solo 33 anni

News Serie TV

È morta a soli 33 anni l'attrice Kelley Mack, conosciuta per il ruolo di Addy interpretato nella nona stagione di The Walking Dead. Il ricordo.

La famiglia di The Walking Dead piange la scomparsa di Kelley Mack, attrice apparsa in un arco di episodi della nona stagione nei panni di Addy, una sopravvissuta - solo per poco - della colonia di Hilltop. Un talento poliedrico la cui carriera, iniziata nel 2008, le aveva dato enormi soddisfazioni, Mack ha perso la sua battaglia contro un raro tumore al cervello.

Addio a Kelley Mack: Il ricordo della sua carriera

Originaria di Cincinnati, nell'Ohio, Mack aveva cominciato a recitare da bambina, dapprima in diversi spot pubblicitari. Premiata con l'Acting Award della Tisch School of the Arts per il suo ruolo di debutto in The Elephant Garden, corto premiato anche con lo Student Visionary Award al Tribeca Film Festival, aveva debuttato in tv qualche anno dopo, nel 2015, con un ruolo da guest star nel programma investigativo Unusual Suspects, seguito da un altro nell'apprezzata miniserie Grayson: Earth One.

Negli anni successivi era stata ospitata anche da 9-1-1, dallo spin-off di The Goldbergs, Schooled, e più di recente da Chicago Med. Sul grande schermo la si ricorda invece nell'horror Broadcast Signal Intrusion, accanto a Harry Shum Jr., in Mr. Manhattan e nel recente Universal. Mack era stata coinvolta inoltre nel doppiaggio del film d'animazione vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.

Mack lascia i genitori Kristen e Lindsay Klebenow, la sorella Kathryn, il fratello Parker, i nonni Lois e Larry Klebenow e il fidanzato Logan Lanier. I funerali si terranno il 16 agosto a Glendale, nell'Ohio. La famiglia sta organizzando inoltre una cerimonia in sua memoria a Los Angeles, dove aveva vissuto negli ultimi 11 anni, per i suoi amici e colleghi in città.