The Walking Dead: Norman Reedus e Melissa McBride commentano l'ordine dello spin-off su Daryl e Carol

La nuova serie debutterà nel 2023 dopo la conclusione di The Walking Dead.

Risale alla tarda giornata di ieri l'annuncio shock della conclusione di The Walking Dead con la prossima, undicesima stagione, sebbene passeranno circa due anni prima di vedere l'episodio finale. Questa, tuttavia, non sarà la fine del fortunato franchise, giacché in aggiunta a Fear the Walking Dead, al nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond e ai tre film incentrati sulle nuove storie di Rick Grimes saranno prodotte a partire dal 2023 altre due serie collegate, una delle quali incentrate sugli amati Daryl e Carol. Oltre ai fan, ad essere entusiasti di questo a lungo sognato spin-off sono i loro interpreti, Norman Reedus e Melissa McBride, i quali non ci hanno pensato due volte ad esprimerlo pubblicamente.

I comunicati di Norman Reedus e Melissa McBride

"Come interprete di Carol e spettatrice della serie, sono stata a lungo incuriosita da Daryl e Carol e da quello che sin dal principio si è creato tra loro, qualcosa a cui sin da allora mi sono sentita in qualche modo legata", ha dichiarato McBride in un comunicato. "La storia che condividono è lunga e la battaglia personale di ciascuno di loro per sopravvivere lo è anche di più - l'aspetto più ovvio di ciò che li ha tenuti vicini e leali. Ma c'è anche un aspetto piuttosto misterioso nel loro affetto reciproco che mi piace, come la loro giocosità quando il mondo glielo permette".

Con il suo comunicato, Reedus, con McBride l'unico membro del cast originario rimasto in The Walking Dead, prima ha riconosciuto come la serie abbia cambiato la sua vita e la sua carriera e poi ha detto che "la relazione di Daryl con Carol è sempre stata quella che più preferisco nello show - scusa Rick. Adoro il modo in cui questi personaggi interagiscono e si relazionano tra loro su così tanti livelli e non vedo l'ora di scoprire come andranno le cose da qui in avanti".

Ancora senza titolo, il nuovo spin-off porta le firme del direttore creativo del TWD-verse Scott M. Gimple e della showrunner di The Walking Dead Angela Kang. Parlando di lei, McBride ha aggiunto che "riesce a scuotere le cose in modi fantastici e inaspettati. È come un bambino che gioca con il dimmer! Sono davvero entusiasta di vedere cosa le verrà in mente".