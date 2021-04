The Walking Dead: L'undicesima e ultima stagione arriverà prima!

News Serie TV

Lo zombie drama di successo tornerà con i suoi ultimi 24 episodi.

L'inizio della fine arriverà prima del previsto per The Walking Dead. Una buona notizia per i tanti fan dopo la programmazione incostante dell'ultimo anno a causa dell'emergenza coronavirus. AMC ha annunciato che l'undicesima e ultima stagione dello zombie drama basato sul fumetto di Robert Kirkman non debutterà a ottobre come ci si sarebbe potuti aspettare ma quest'estate, precisamente il 22 agosto, e quindi dal giorno successivo in Italia su Fox.

La notizia è accompagnata da un primo teaser trailer nel quale Eugene si vede chiedere "Perché sei qui?" da quello che possiamo solo presumere sia uno dei soldati che lo avevano arrestato con Ezekiel, Yumiko e Princess nel non-finale (poi sono seguiti sei episodi bonus, l'ultimo dei quali in onda ieri sera) della decima stagione. "Ti consideri una persona fondamentalmente onesta?", "Sei mai stato vaccinato per il morbillo?", "Hai amici nella zona di cui dovremmo essere a conoscenza?", incalza la misteriosa voce prima di sentirla parlare di "ritrattamento" se sarà ritenuto una minaccia.

La stagione finale di The Walking Dead si comporrà di ben 24 episodi, solo i primi otto dei quali andranno in onda quest'anno. In una precedente occasione, la showrunner Angela Kang aveva detto: "Siamo entusiasti di dare il via a un'undicesima stagione più grande che mai. La posta in gioco sarà alta. Vedremo più zombie, tonnellate di azione, nuove storie intriganti, luoghi mai visti prima e i nostri gruppi in un'unica comunità per la prima volta, mentre cercano di ricostruire ciò che i Sussurratori gli hanno portato via". Il responsabile dei contenuti del franchise Scott M. Gimple aveva poi assicurato che l'episodio d'apertura "presenterà la portata e la scala enormi che i fan si aspettano".