The Walking Dead incontra Robot Chicken in un esilarante speciale

Adult Swim ha diffuso il trailer dell'episodio speciale della serie in stop-motion Robot Chicken con protagonisti i personaggi di The Walking Dead, in onda negli Stati Uniti l'8 ottobre.

Il crossover, intitolato The Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who's Walking, ha coinvolto le star del fortunato zombie drama di AMC - Andrew Lincoln (interprete di Rick), Norman Reedus (Daryl), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie) e altri - in qualità di doppiatori. Ci saranno anche qualche redivivo, come Steven Yeun (Glenn) e Sarah Wayne Callies (Lori), il conduttore di Talking Dead Chris Hardwick e l'attore Breckin Meyer (Franklin & Bash). Dettaglio non trascurabile, lo speciale è stato realizzato con la collaborazione dell'ideatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dello showrunner Scott Gimple.