The Walking Dead: Il sequel Daryl Dixon avrà una terza stagione ambientata in una differente nazione europea

Il rinnovo precede il debutto della seconda stagione, della quale è stato diffuso il trailer ufficiale.

Nelle stesse ore in cui Parigi e la Francia inauguravano i Giochi olimpici 2024, dal Comic-Con di San Diego è arrivata la notizia che The Walking Dead: Daryl Dixon si lascerà presto l'Hexagone alle spalle per trasferirsi altrove. Lo spin-off sequel di The Walking Dead incentrato sull'amato personaggio interpretato da Norman Reedus, e ora anche sulla Carol Peletier di Melissa McBride, sua immancabile compagna d'avventure, è stato rinnovato per una terza stagione ambientata in... Spagna. L'annuncio precede il debutto del secondo ciclo di episodi, il 29 settembre sull'americana AMC, del quale è stato diffuso il trailer ufficiale.

Cosa ci aspetta nelle prossime stagioni The Walking Dead: Daryl Dixon?

Mentre le riprese della terza stagione cominceranno il prossimo mese a Madrid, per proseguire poi nelle comunità della Galizia, Aragona, Catalogna e a Valencia, nel ciclo più prossimo, sottotitolato The Book of Carol, Daryl e Carol affronteranno vecchi demoni mentre lei muove mari e monti per trovarlo e lui è alle prese con la sua decisione di restare in Francia e, cosa più importante, di rimanere con la sua nuova famiglia di fatto, Isabelle (Clémence Poésy) e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). Allo stesso tempo, la spietata Genet (Anne Charrier) e il suo movimento Pouvoir du Vivant guadagnano slancio, portando a uno scontro epico tra i suoi soldati e la pacifista Union of Hope.

La stagione 2 vedrà McBride riprendere il ruolo di Carol a tempo pieno dopo essere apparsa memorabilmente nel solo finale del ciclo inaugurale. Daryl Dixon è il secondo dei tre sequel di The Walking Dead (si aggiungono The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: The Ones Who Live), nessuno dei quali è stato ancora proposto in Italia.