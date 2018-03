The Walking Dead: I nuovi episodi in streaming su NOW TV

Per i fan di The Walking Dead, mai come in questo momento la visione dei nuovi episodi è un appuntamento irrinunciabile. Con la seconda parte della stagione 8, disponibile in streaming senza contratto su NOW TV con un nuovo episodio ogni lunedì, lo zombie drama di successo ha preso una direzione opposta rispetto ai fumetti di Robert Kirkman che la ispirano, eliminando uno dei suoi personaggi storici che al contrario continua a far parte delle storie di questi ultimi. A detta degli autori, uno stratagemma narrativo che, per quanto controverso, si è reso necessario per ricordare che, a dispetto delle rivalità tra i sopravvissuti, quello cui stiamo assistendo è ancora il mondo dei camminatori. Un mondo dove tragedie simili possono accadere.

Non è una novità lo sforzo degli autori di rendere The Walking Dead una serie imprevedibile nonostante molto sia stato già narrato negli albi della Image Comics. Era già accaduto in passato, con Glenn ad esempio, e per la prima volta in questi nuovi episodi i fan potranno vedere cosa una perdita così pesante significherà per gli altri sopravvissuti, per Rick in particolare. Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, ancora alle prese con il disperato tentativo di fermare Negan (Jeffrey Dean Morgan) e la sua crudeltà, è stato descritto di recente dall'attore come "quell'uomo rimasto solo sul pontile". Dopo aver perso "i suoi beni più preziosi", Rick ha una promessa da mantenere, ma questa in un mondo così difficile, pericoloso e popolato di nemici potrebbe essere disattesa.

La serie più seguita della tv americana, The Walking Dead è stata già rinnovata per una nona stagione di altri 16 episodi, in onda dal prossimo autunno (su NOW TV sono anche disponibili tutte le stagioni precedenti in aggiunta all'ottava). Dopo aver dato un senso alle misteriose visoni del Rick invecchiato, nuovi punti interrogativi sono sorti dopo la scena che nella premiere di metà stagione ha mostrato il personaggio di Lincoln in condizioni critiche. Quale sia il suo significato lo scopriremo presto. Nel frattempo, la serie continua a regalare momenti memorabili grazie alle incredibili creazioni del mago del make-up Greg Nicotero, i cui zombie sono i più belli mai visti sullo schermo. E in questi nuovi episodi, Nicotero farà un altro passo avanti in questa sua innovazione, dopo aver anticipato che "c'è un episodio nel quale abbiamo il nostro primo camminatore completamente nudo. Non l'abbiamo mai fatto prima".

