The Walking Dead: Dead City, Maggie impugna Lucille nel trailer ufficiale della stagione 2

Il trailer ufficiale della seconda stagione di The Walking Dead: Dead City mostra il ritorno di Lucille, la famosa arma impugnata da Negan e ora anche da Maggie.

Maggie impugnerà una "nuova", sorprendente arma nella seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off sequel di The Walking Dead dedicato a lei e al suo storico antagonista Negan. Stiamo parlando di Lucille, o meglio, di una replica della famigerata mazza da baseball ricoperta di filo spinato utilizzata da quest'ultimo nella serie ammiraglia, anche per uccidere il marito di lei (uno dei momenti più dolorosi di quella storia), poi finita nelle fiamme. Lo mostra il trailer ufficiale diffuso dall'americana AMC, dove i nuovi episodi debutteranno il 4 maggio.

The Walking Dead: Dead City, cosa ci aspetta nella stagione 2?

L'anteprima rivela che la nuova Lucille sarà un po' diversa dalla precedente versione. "Vedi, il potere è potere. Perciò, se non sei con noi, immagino che ti aspetti un piccolo shock", dice minacciosamente Negan (interpretato da Jeffrey Dean Morgan). Così, quando il nemico afferra l'arma a mani nude nel disperato tentativo di difendersi, resta folgorato. Poi, qualche istante dopo, sulle parole della famosa conta del villain, si vede Maggie (Lauren Cohan) sollevare la stessa arma lentamente e con cautela. Nonostante la loro rivalità, in The Walking Dead: Dead City i due personaggi hanno trovato il modo di lavorare insieme per reciproco vantaggio. Ma, consapevoli di quanto l'orribile immagine della brutale uccisione di Glenn sia irremovibile nella mente di Maggie, la sequenza pone numerosi interrogativi su quelle che potrebbero essere le sue reali intenzioni.

Ancora inedita in Italia ma attesa prossimamente su Sky e in streaming su NOW, The Walking Dead: Dead City segue Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata dalla terraferma, in seguito al rapimento del figlio di lei, Hershel. Il responsabile è una figura che Negan conosce bene, ma al loro arrivo trovano una città fatiscente, stipata di morti e abitanti che l'hanno resa il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore. Nella seconda stagione, nel crescente conflitto per il controllo di Manhattan, i due protagonisti si ritroveranno intrappolati su fronti opposti. Mentre i loro percorsi si intrecceranno, arriveranno a capire che la via d'uscita per entrambi sarà più complicata e straziante di quanto avessero mai immaginato.