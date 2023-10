The Walking Dead: Daryl Dixon si riprende Carol, Melissa McBride sarà regolare nella stagione 2

News Serie TV

L'attrice si riunisce con la co-star di The Walking Dead Norman Reedus nello spin-off sequel.

L'equilibrio è stato ristabilito in The Walking Dead: Daryl Dixon. Più di un anno dopo la notizia che, diversamente da quanto annunciato in principio, per motivi personali Melissa McBride non avrebbe affiancato la sua storica spalla di The Walking Dead Norman Reedus nello spin-off sequel dedicato ai loro personaggi, poi diventato lo spin-off di Daryl e basta, a poche ore dal finale del ciclo inaugurale AMC ha fatto sapere che l'attrice, "apparsa" brevemente nell'episodio di domenica scorsa, riprenderà il suo amato ruolo nella già ordinata seconda stagione. A tempo pieno!

The Walking Dead: Daryl Dixon e il ritorno di Carol

Ancora inedita in Italia, The Walking Dead: Daryl Dixon vede l'omonimo personaggio affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito quando, dopo essere partito in sella alla sua motocicletta con l'obiettivo di ritrovare l'amico perduto Rick Grimes, in qualche modo si ritrova nel sud della Francia. Qui Daryl unisce le forze con una giovane donna membro di un gruppo religioso, con la quale attraversa il Paese fino a Parigi con una missione ben precisa, mentre cerca di ricostruire come sia arrivato lì e perché e, allo stesso tempo, spera di trovare un modo per tornare a casa.

Nel penultimo episodio della prima stagione, Daryl - attenzione alle anticipazioni! - riesce a metterei in contatto con la sua anima gemella platonica via radio. Ma Carol non appare sullo schermo: si sente solo la sua voce. Tuttavia, come AMC ha annunciato al Comic-Con di New York poche ore fa, nel finale di domenica Carol si paleserà in tutta la sua iconica figura, prima di diventare un volto regolare della storia nel prossimo ciclo di episodi.

"Sapevo che c'era molto altro da raccontare della storia di Carol perché l'ho sentita molto turbata l'ultima volta che l'abbiamo vista, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi", ha dichiarato Melissa McBride in un comunicato. "Separati o (si spera!) insieme, le loro storie sono profonde e sono davvero entusiasta di continuare il viaggio di Carol qui. Questa squadra di narratori ha fatto un lavoro straordinario per portare questi personaggi affermati in un mondo completamente nuovo per loro, e non vedo l'ora di scoprirlo!".