The Walking Dead: Chandler Riggs vorrebbe apparire nei film su Rick Grimes

Il primo adattamento è atteso nelle sale per il prossimo anno.

Lo scorso novembre, l'addio di Andrew Lincoln a The Walking Dead è stato accolto con urla di giubilo dai fan dello zombie drama di AMC. Può sembrare strano ma è andata in questo modo perché l'uscita di scena di Rick Grimes ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo al cinema di una serie di film (almeno tre!) destinati a continuare la storia del personaggio. E mentre i dettagli sono ancora pochi, diciamo pure inesistenti - il produttore esecutivo Scott Gimple ha detto soltanto che "espanderanno l'universo" della serie "mostrando un angolo del mondo completamente diverso" - in molti si stanno chiedendo quali altri personaggi del franchise potrebbero affiancarlo.

Nel corso degli anni, The Walking Dead ha visto passare dai suoi cancelli una quantità spropositata di attori e attrici. Molti di questi non fanno parte più dello show, in alcuni casi con grande dispiacere del pubblico. I film potrebbero essere quindi l'occasione giusta per reintegrane alcuni, inclusi quelli i cui personaggi sono purtroppo passati a miglior vita. Del resto, in tv non si muore mai davvero (grazie, flashback!), quindi perché non sperare ad esempio nel ritorno di Carl, il figlio di Rick morto disgraziatamente durante l'ottava stagione? TV Guide è andato a chiederlo direttamente a Chandler Riggs, ora nel cast del drama di ABC A Million Little Things, che ha così risposto: "Lo spero. Sarebbe straordinario. Sarebbe davvero divertente tornare a lavorare con Andy. Una cosa simile sarebbe fantastica".

Sembra quindi che l'attore sia più che favorevole a un suo ritorno nei panni di Carl, cosa che farebbe bene anche a un franchise che continua a espandersi ma che proprio a causa di questi addii ha perso negli anni grosse fette di pubblico. In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'arrivo nelle sale della prima pellicola è previsto nel 2020.