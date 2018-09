The Walking Dead 9: Nelle nuove foto un po' di serenità familiare per Rick prima dell'addio?

Quando l'8 ottobre The Walking Dead tornerà su Fox con i primi episodi della nona stagione, quasi due anni saranno trascorsi dal punto in cui avevamo lasciato Rick e gli altri sopravvissuti l'ultima volta. Come anticipato dalla nuova showrunner Angela Kang, quello che vedremo sarà un mondo post-apocalittico ancora più decadente, tale da aver costretto i protagonisti a un approccio con l'ambiente circostante più rustico, quasi Western. Le nuove foto diffuse da AMC meglio ci fanno capire questa rinnovata atmosfera.

La nona sarà anche la stagione in cui Andrew Lincoln lascerà The Walking Dead e il suo personaggio. Dopo le molte tragedie che hanno piegato e quasi spezzato l'ex vice sceriffo, ultima delle quali l'assurda morte del figlio Carl, uno degli scatti suggerisce che, prima dell'addio, a Rick sarà data finalmente la possibilità di godere di qualche momento familiare idilliaco, con la figlia Judith (Chloe Garcia) e Michonne (Danai Gurira). Fugace, probabilmente. Purtroppo o fortunatamente, gli zombie continunao a rappresentare una grave minaccia (crocifissioni a parte), Negan è ancora lontano dall'essere un uomo solo e abbandonato a se stesso, e un nuovo gruppo rivale spunta alla fine della strada.