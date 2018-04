The Walking Dead 9: Lauren Cohan apparirà solo in 6 episodi, e poi?

Nuovi dettagli dell'accordo che permetterà a Lauren Cohan di riprendere il ruolo di Maggie Greene nella nona stagione della serie di successo The Walking Dead sono emersi nelle ultime ore, dopo che la rete americana AMC ha confermato quanto riferito dall'attrice al sito Entertainment Weekly, senza chiarire se il suo sarà o meno un ritorno a lungo termine avendo firmato anche con ABC per uno dei ruoli principali nell'episodio pilota di Whiskey Cavalier.

Mentre l'inizio delle riprese è fissato per la prossima settimana, secondo quanto appreso da Deadline l'accordo prevede un coinvolgimento della Cohan solo in sei degli otto episodi che andranno a costituire come di consueto la prima parte della nuova stagione. Nessuna certezza invece su ciò che avverrà dopo, con la produzione costretta evidentemente ad attendere l'evolversi della situazione con Whiskey Cavalier. Se ABC deciderà di procedere con la produzione di una prima stagione, per contratto Cohan potrà tornare sul set di The Walking Dead solo durante le sue pause dalle riprese di Whiskey Cavalier. Viceversa, se quest'ultima non sarà ordinata, AMC sarà libera di negoziare eventualmente con lei un ulteriore e maggiore coinvolgimento.

Viste le figure coinvolte, inclusa la star di Scandal Scott Foley, tutto lascia pensare che Whiskey Cavalier diventerà entro la prima metà di maggio una delle novità di ABC per la stagione televisiva 2018-19. La potenziale serie racconta di un tenace ma dolce super-agente dell'FBI (Foley) il quale, dopo un brutto colpo, si ritrova a lavorare al fianco di una tosta agente della CIA (Cohan). Insieme, i due guidano una squadra di spie imperfette, spiritose ed eroiche che periodicamente salvano il mondo (e l'un l'altra) mentre attraversano le strade tortuose dell'amicizia, del romanticismo e delle dinamiche d'ufficio.