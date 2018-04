The Walking Dead 8: La foto di un toccante ritorno nel finale

A una settimana dal finale dell'ottava stagione di The Walking Dead, la rete americana AMC ha diffuso una foto dalla quale si apprende in anteprima che un momento potenzialmente toccante dell'episodio 16 coinvolgerà un personaggio cui i fan hanno detto tristemente addio nell'ultimo periodo.

Lo scatto qui in basso, ambientato prima dell'apocalisse zombie, ritrae Rick Grimes (Andrew Lincoln) nella sua uniforme da sceriffo mentre cammina mano nella mano con un giovanissimo Carl. Si tratta di un flashback, un momento cui il personaggio interpretato da Chandler Riggs fa riferimento nella lettera scritta al padre in punto di morte, ricordando una passeggiata fatta insieme quando aveva 3 anni. "Mi tenevi la mano in giro per il vicinato, fino alla fattoria di Ross", ha scritto. "Non sapevo di ricordarlo, ma l'ho fatto. Perché vedo il sole, e le pannocchie, e quella mucca che si avvicina al recinto e mi fissa negli occhi, e tu che mi dici tutte quelle cose. Ma non riguarda solo questo. È come mi sentivo. Tenendoti la mano, mi sentivo felice e speciale. Mi sentivo al sicuro".

In attesa di scoprire se nel finale Rick muoverà i primi passi nel tentativo di onorare le ultime speranze del figlio, che gli ha chiesto di trovare un modo per lavorare con Negan (Jeffrey Dean Morgan) alla costruzione di un mondo in cui sia possibile tornare a fare passeggiate tranquille e sicure come la loro, non resta che ricordare che in Italia l'episodio andrà in onda su Fox lunedì 16 aprile alle ore 21:00.