The Walking Dead 11: Due aggiunte al cast della stagione finale, Ian Anthony Dale e Laurie Fortier

I primi episodi della stagione conclusiva in streaming su Disney+ dal 23 agosto.

A un paio di settimane dall'arrivo in tv (finalmente!) dei primi otto episodi dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, si apprende di altre due aggiunte al cast: Ian Anthony Dale, reduce dalla lunga esperienza di Hawaii Five-0, e Laurie Fortier, attrice incontrata in Hemlock Grove e CSI.

The Walking Dead 11: I ruoli di Ian Anthony Dale e Laurie Fortier

Secondo Deadline, Dale interpreterà Tomi, un membro di lunga data di un gruppo scoperto di recente dalla comunità di Alexandria. La sua presenza influenzerà continuamente i sopravvissuti in modi che nessuno di loro può immaginare o evitare. Fortier sarà invece Agatha, un personaggio del quale al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

La stagione 11 di The Walking Dead debutterà in Italia lunedì 23 agosto sul servizio di video in streaming Disney+ (e non più su Fox). Questi primi episodi mostreranno Alexandria gravemente compromessa dopo la carneficina e la devastazione causate dai Sussurratori. Ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di abitanti. Una situazione terribile, mentre le tensioni per gli eventi passati aumentano e l'autoconservazione affiora in superficie all'interno delle sue mura devastate. I sopravvissuti devono procurarsi più cibo mentre cercando di rimettere Alexandria in piedi prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma dove? E come? Più sfiniti e affamati che mai, dovranno scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria.