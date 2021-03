The Walking Dead 11: A Michael James Shaw il ruolo di Mercer?

News Serie TV

La serie di successo è in onda ogni lunedì su Fox con un ciclo di episodi bonus.

Un celebre personaggio di The Walking Dead potrebbe avere il volto di Michael James Shaw nell'undicesima e ultima stagione dell'adattamento di AMC. In attesa di notizie certe dalla rete, Deadline sostiene che lo zombie drama di successo ha ingaggiato l'attore di Blood & Treasure per il ruolo di Mercer, figura di spicco negli ultimi numeri del fumetto scritto da Robert Kirkman.

The Walking Dead: Chi è Mercer?

Mercer, la cui comparsa nella stagione conclusiva è data per certa, è un sopravvissuto forte e duro il cui taglio di capelli à la Mr. T e la cui armatura rossa sono un riflesso della sua posizione di potere. Infatti, la sua esperienza nei Marine lo ha reso senza troppe difficoltà il capo delle forze armate del Commonwealth. Inoltre, nei fumetti Mercer ha una relazione romantica con Princess, un personaggio che il pubblico di TWD ha già avuto modo di conoscere, nella decima stagione, interpretato da Paola Lázaro.

The Walking Dead è in onda - in Italia ogni lunedì alle ore 21:00 su Fox - con i sei episodi bonus della decima stagione. Racconti indipendenti ordinati da AMC in attesa che le riprese dell'undicesima stagione possano avvenire in condizioni di maggiore libertà mentre la pandemia di Covid-19 continua a imporre numerose limitazioni, soprattutto a una produzione come questa nella quale alcune scene possono coinvolgere anche un centinaio di figuranti.