The Vampire Diaries svela perché Klaus e Caroline non potevano finire insieme

In un nuovo volume dedicato ai retroscena di The Vampire Diaries, Julie Plec ha spiegato perché Klaus e Caroline non potevano finire insieme.

Una delle coppie più amate dal pubblico di The Vampire Diaries è quella composta da Klaus e Caroline. Il loro lieto fine, però, non è mai avvenuto e nel nuovo volume dedicato alla popolare Serie TV è emerso perché, infine, Klaus e Caroline non hanno avuto l’opportunità di vivere insieme per sempre.

The Vampire Diaries, Julie Plec spiega perché Klaroline non avrebbe mai avuto una vera chance

Anche se The Vampire Diaries ha alimentato il suo fuoco attraverso il triangolo amoroso tra Elena e i fratelli Salvatore, un’altra coppia che ha animato il pubblico è stata quella dei Klaroline. A quanto pare è stata proprio la chimica tra Candice King e Joseph Morgan ad ispirare gli autori immaginando un possibile risvolto romantico tra Caroline e Klaus. Nel recente volume I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries di Samantha Highfill, è stata affrontata anche la scottante relazione tra i due, di com’è nata questa coppia e del fenomeno che è poi diventato. Julie Plec, produttrice esecutiva di The Vampire Diaries, ha spiegato perché quella nave è affondata ad un certo punto, partendo dal finale della quarta stagione di The Vampire Diaries che ha poi introdotto The Originals. Klaus doveva lasciarsi Caroline alle spalle e trasferirsi a New Orleans per dare vita al suo nuovo spin-off, ma separarli non è stata una decisione facile per nessuno, come ha sottolineato la Plec: “Parlando di ostacoli, il pubblico era ossessionato da Klaus e Caroline. Eravamo bloccati in questa relazione piena di alchimia, che piace a tutti. Tutti abbiamo adorato Klaus e Caroline, forse non proprio tutti ma alla maggior parte è piaciuta”.

Nonostante questo, gli sceneggiatori hanno dovuto rimuovere Klaus da The Vampire Diaries per spingere The Originals e “non c’era possibilità al mondo” a detta di Julie Plec che Caroline lasciasse la serie principale per seguirlo nello spin-off. “La storia di Klaus e Caroline, sia per quanto riguarda i desideri degli sceneggiatori che per quello che avrebbe potuto essere, è un capitolo a sé stante. Abbiamo versato tante lacrime, combattuto tante battaglie. E volevo che Stefan e Caroline finissero insieme, anche se alla fine ho pensato che Elena sarebbe tornata da Stefan e Caroline sarebbe stata libera di finire con chi voleva, con The Originals che avrebbe offerto questa possibilità”.

The Vampire Diaries è durato per otto stagioni e naturalmente, quando Nina Dobrev è tornata nelle vesti di Elena, non ha scelto Stefan, bensì Damon. Stefan, invece, è morto dopo aver sposato Caroline. Quest’ultima, poco prima della morte di Klaus in The Originals, ha trovato il modo per dirgli addio quindi, infine, Caroline è da sola. A tale proposito, tempo fa a TVLine Julie Plec aveva offerto una spiegazione: “Come fan, non volevo disonorare Stefan facendo diventare Klaus l'unico vero amore di Caroline. Adoro l'idea che, col tempo, si possa imparare ad amare qualcuno di nuovo anche dopo aver perso qualcuno. Caroline ha i suoi problemi da affrontare; ha delle figlie che hanno bisogno di lei e una scuola che dirige. Ha la sua vita. Starà bene. Klaus l'ha influenzata in modo davvero profondo, ma credo che starà bene”.