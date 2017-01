The Vampire Diaries: Nina Dobrev confermata nel finale!

La conferma che i fan attendevano da mesi è finalmente arrivata: The Vampire Diaries non lascerà lo schermo senza Nina Dobrev, la sua amata protagonista. Una foto pubblicata dall'attrice su Instagram annuncia infatti il suo ritorno nei panni di Elena Gilbert nell'episodio conclusivo della serie.

"Sono entusiasta di portare a compimento questo show nel modo in cui abbiamo sempre voluto - con Nina tornata per aiutarci a dire addio", commenta la produttrice esecutiva Julie Plec in un comunicato. L'ideatore Kevin Williamson aggiunge: "Sono felicissimo che il ritorno di Nina gatantisca che il nostro episodio conclusivo sia davvero epico!".

Lunga solo 16 episodi, l'ottava e ultima stagione di The Vampire Diaries (in Italia in onda su Premium Action dal 23 febbraio) lascerà lo schermo il 10 marzo. Dal suo addio allo show nel finale della sesta stagione, Dobrev ha lavorato prevalentemente al cinema, con ruoli in xXx: Il ritorno di Xander Cage e Flatliners, ma non ha dimenticato la serie che l'ha resa famosa in tutto il mondo, prestandosi a una registrazione audio per il finale della stagione 7 la scorsa primavera.