The Undoing: Un nuovo teaser trailer svela la data di uscita della miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant

Nel cast del thriller psicologico creato da David E. Kelley c'è anche l'italiana Matilda De Angelis.

HBO ha fissato finalmente una nuova data per il debutto di The Undoing, nuova miniserie HBO creata dall'ex produttore esecutivo di Big Little Lies David E. Kelley e con Nicole Kidman e Hugh Grant nei panni di due coniugi tormentati. Attesa inizialmente per lo scorso aprile, la miniserie di sei episodi è poi slittata a causa della pandemia e arriverà su HBO il prossimo 25 ottobre (prossimamente invece in Italia, su Sky Atlantic). Nell'annunciare la data di uscita, la rete via cavo americana ha diffuso anche un nuovo teaser trailer in cui vediamo i protagonisti cercare di riprendersi da uno scandalo pubblico respingengo dei giornalisti fuori da un tribunale. Non tutti, però, sono dalla loro parte. "Questo è ciò che fanno i ricchi quando vengono minacciati", dice nella clip un avvocato interpretato da Noma Dumezweni. "Nascondono le brutte verità per proteggersi...e pensano di poter farla franca".

The Undoing: La trama

Basata sul romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, la miniserie si concentra su Grace Sachs (Kidman), una terapeuta di successo a un passo dalla pubblicazione del suo primo libro. Sposata con Jonathan Fraser (Grant) uomo devoto e madre di un ragazzo che frequenta una delle scuole più prestigiose di New York City, Grace vede un baratro aprirsi nella sua vita quando si ritrova ad affrontare una morte violenta, un marito scomparso e una serie di terribili rivelazioni su un uomo che pensava di conoscere. Travolta dallo scandalo e inorridita dal modo in cui ha disatteso i suoi stessi consigli, Grace deve distruggere la vita che ha condotto fino a quel momento e crearne un'altra, per il bene di suo figlio (Noah Jupe) e di se stessa.

Il cast

Oltre a Nicole Kidman, Hugh Grant e il giovane Noah Jupe, nella miniserie vedremo Edgar Ramirez nei panni del detective Joe Mendoza, Ismael Cruz Cordova nei panni di Fernando Alves, Lily Rabe come Sylvia Steinetz, Noma Dumezweni come Haley Fitzgerald, Sofie Gråbøl nei panni di Catherine Stamper e l'apprezzata attrice italiana Matilda De Angelis (Veloce come il vento) che interpreterà Elena Alves. Nei panni del padre del personaggio interpretato da Nicole Kidman ci sarà poi anche Donald Sutherland, il cui personaggio è descritto come "un finanziare in pensione e un nonno amorevole che dovrà proteggere la sua famiglia quando alcune rivelazioni verranno allo scoperto".