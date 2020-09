The Undoing: Il trailer ufficiale della miniserie HBO chiarisce un dettaglio misterioso della trama

News Serie TV

Il thriller psicologico con Nicole Kidman e Hugh Grant debutterà il 25 ottobre su HBO e prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Dopo mesi di teaser trailer piuttosto criptici, HBO svela finalmente qualche dettaglio in più sulla trama di The Undoing, la nuova miniserie creata da David E. Kelley e con Nicole Kidman e Hugh Grant nei panni di due coniugi che si trovano coinvolti in un misterioso scandalo. Rimandata a causa della pandemia, la serie di sei episodi arriverà su HBO il prossimo 25 ottobre (in Italia prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV) e, come si vede nel trailer ufficiale appena rilasciato dalla rete via cavo americana, i protagonisti avranno a che fare con un omicidio.

La trama di The Undoing

Basata sul romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, la miniserie segue la terapeuta Grace Sachs (Kidman) che, proprio quando sembra aver raggiunto il suo ideale di vita perfetta, deve far i conti con uno scandalo inaspettato. Sposata con il devoto Jonathan Fraser (Grant) e madre di un ragazzo che frequenta una delle scuole più prestigiose di New York City, Grace vede un baratro aprirsi nella sua vita quando il marito scompare e lei, intanto, scopre una serie di terribili rivelazioni su quell'uomo che pensava di conoscere. Travolta dallo scandalo e inorridita dal modo in cui ha disatteso i suoi stessi consigli, Grace deve distruggere la vita che ha condotto fino a quel momento e crearne un'altra, per il bene di suo figlio (Noah Jupe) e di se stessa. Grazie al nuovo trailer sappiamo che la causa scatenante che dà il via alla catena di tutti questi sfortunati eventi è un omicidio, quello di una giovane madre vicina alla coppia. Non è ancora chiaro, tuttavia, come i personaggi di Kidman e Grant siano collegati alla tragedia.

Il cast

Oltre a Nicole Kidman, Hugh Grant e il giovane Noah Jupe, nella miniserie vedremo Edgar Ramirez nei panni del detective Joe Mendoza, Ismael Cruz Cordova nei panni di Fernando Alves, Lily Rabe come Sylvia Steinetz, Noma Dumezweni come Haley Fitzgerald, Sofie Gråbøl nei panni di Catherine Stamper e l'apprezzata attrice italiana Matilda De Angelis (Veloce come il vento) che interpreterà Elena Alves. Nei panni del padre del personaggio interpretato da Nicole Kidman ci sarà poi anche Donald Sutherland, il cui personaggio è descritto come "un finanziare in pensione e un nonno amorevole che dovrà proteggere la sua famiglia quando alcune rivelazioni verranno allo scoperto".