The Umbrella Academy rinnovata per una quarta e ultima stagione

La serie tratta dall'acclamato fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá tornerà su Netflix con un'ultima storia che "ci terrà con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti", parola dello showrunner Steve Blackman.

I fratelli Hargreeves salveranno il mondo ancora una volta. O almeno ci proveranno nella quarta stagione di The Umbrella Academy, visto che Netflix ha appena rinnovato la serie per un ulteriore ciclo di episodi che però sarà anche quello finale.

The Umbrella Academy tornerà con la stagione 4: Il commento dello showrunner

"Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di The Umbrella Academy potranno assistenere alla degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves iniziato cinque anni fa", ha dichiarato lo showrunner della serie Steve Blackman tramite un comunicato. "Ma prima di arrivare a questa conclusione, abbiamo una storia incredibile per la stagione 4, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti", ha aggiunto. In effetti già qualche mese fa Blackman aveva dichiarato a TVLine di aver pensato a una storia lunga esattamente quattro stagioni. A prescindere dal percorso che intraprenderà il fumetto, lo showrunner aveva precisato di avere già in mente un finale preciso. "Netflix potrebbe volere andare avanti ma io già so in che modo la serie dovrebbe finire e in che direzione stiamo andando", aveva detto in quell'occasione. A quanto pare Netflix ha deciso di dargli fiducia.

Da dove ripartirà la quarta stagione

I fan attendevano la notizia del rinnovo di The Umbrella Academy visto il finale (come da tradizione) aperto della terza stagione arrivata in streaming lo scorso giugno. Ricorderete che Sir Reginald ha tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo è stato interrotto da Allison; così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy sono stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possiedono più i loro poteri. "Ci saranno ripercussioni", aveva prospettato Blackman commentando l'ultimo episodio. Adesso dovremo attendere qualche mese - più probabilmente un anno - per scoprire come si concluderà l'epopea della famiglia di supereroi più incasinata della tv. Ma almeno sarà un finale coi fiocchi.