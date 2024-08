The Umbrella Academy 4: Le star della serie promettono "il finale che lo show meritava" e fantasticano su possibili spin-off

News Serie TV

Alla vigilia del debutto della quarta e ultima stagione, i protagonisti di The Umbrella Academy si sono ritrovati sul tappeto rosso alla premiere di Los Angeles condividendo le loro emozioni in vista del finale.

Non sarà la fine del mondo, ma di sicuro la fine di The Umbrella Academy sì. Domani, 8 agosto, su Netflix arriverà l'ultima stagione della serie che ha adattato il fumetto omonimo creato da Gerard Way e pubblicato dalla Dark Horse Comics. In poco più di cinque anni la bizzarra serie soprannaturale ha appassionato milioni di spettatori che ora non vedono l'ora di scoprire come andranno a finire le avventure dei fratelli Hargreeves tra poteri persi e ritrovati, salti nel tempo e apocalissi perennemente da scongiurare. Le star della serie Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Ritu Arya si sono ritrovate sul red carpet della premiere di Los Angeles per festeggiare la fine del loro viaggio e condividere le loro emozioni.

The Umbrella Academy 4: Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione finale

"Penso che i fan otterranno il finale che lo show meritava. Il compito che gli sceneggiatori hanno dovuto portare a termine, che implicava legare tutte queste trame e chiudere questo capitolo per questa famiglia, è stato probabilmente incredibilmente duro, so che lo è stato", ha detto Emmy Raver-Lampman, l'interprete di Allison, ai microfoni di The Hollywood Reporter. "Quindi penso che sia un finale di cui siamo tutti orgogliosi e penso che i fan lo adoreranno", ha assicurato.

Tom Hopper (Luther) ha aggiunto che pensa anche che il finale sia "una conclusione davvero buona per l'intero show". "Penso che risolva un sacco di questioni in sospeso. Sono davvero contento di come è finito", ha aggiunto. David Castañeda, da parte sua, ha promesso un finale "netto e senza cliffhanger". Sono particolari, poi, le emozioni vissute da Elliot Page che proprio mentre la serie era ancora in produzione ha seguito il suo percorso di transizione e ha fatto coming-out. L'attore, a proposito della sua esperienza sul set, ha ricordato: "Puoi essere molto stanco o la giornata può essere lunga, ma è stato davvero bello sapere quanto fosse prezioso quel tempo e interpretare quel personaggio". Justin H. Min ha detto di provare un sentimento "agrodolce" dicendo: "Siamo molto grati di aver potuto chiudere la stagione come abbiamo fatto, ma questa è diventata davvero la mia famiglia. Ho frequentato queste prsone per oltre sei anni quindi è difficile dire addio", ha detto l'interprete di Ben.

Uno spin-off di The Umbrella Academy? Ecco alcune idee

Il cast ha ha condiviso anche alcune potenziali idee per uno spin-off di The Umbrella Academy. Min ha suggerito una serie basata su Klaus e Cinque, i personaggi di Robert Sheehan e Aidan Gallagher mentre Hopper ha proposto uno spin-off su Sir Reginald Hargreeves, per vedere cosa faceva prima che esistesse l'Umbrella Academy Raver-Lampman ha aggiunto: "Penso che questo show abbia dei cattivi incredibili, quindi non lo so. Mi piacerebbe una storia sulle origini di Gene e Jean [interpretati da Nick Offerman e Megan Mullally, new entry di questa stagione ndr.], o su The Handler [Kate Walsh], soprattutto perché mi piacerebbe vedere i suoi costumi. E sono anche una grande fan di Cameron Britton [che interpreta Hazel], quindi potrebbe avere uno spin-off in qualsiasi momento, secondo me".