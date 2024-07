The Umbrella Academy 4: È la fine del mondo (un'altra volta) nel trailer ufficiale italiano della stagione finale

News Serie TV

La serie supereroistica torna in streaming su Netflix con gli ultimi 6 episodi il prossimo 8 agosto.

Saranno anche senza poteri, ma i fratelli Hargreeves la prendono sempre molto sul serio quando si tratta di salvare il mondo. Netflix ha diffuso oggi il trailer ufficiale italiano della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, attesa in streaming il prossimo 8 agosto. E, a quanto pare, la salvezza del globo potrebbe dipendere semplicemente da... i tentacoli di Ben? Guardate voi stessi qui sotto in quali avventure si cacceranno i protagonisti in questo capitolo finale che si preannuncia già esplosivo.

The Umbrella Academy 4 Trailer ITA: Stagione Finale: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix - HD

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione di The Umbrella Academy, uscita nel lontano 2019, abbiamo conosciuto questa famiglia decisamente disfunzionale: sei fratelli accomunati da abilità speciali e nati lo stesso giorno, il 1° ottobre 1989, che venivano adottati dallo strambo Sir Reginald (Colm Feore). Nel primo ciclo di episodi erano riusciti ad evitare l'apocalisse, ma erano finiti inavvertitamente negli anni '60. Nel passato si erano ritrovati per fermare l'assassinio di John F. Kennedy, durante la seconda stagione. La terza stagione, infine, li aveva riportati nel presente ma in una linea temporale alternativa in cui Sir Reginald aveva fondato la Sparrow Academy invece della Umbrella Academy adottando altri bambini con superpoteri.

Ricorderete che nel finale della terza stagione Sir Reginald aveva tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo era stato interrotto da Allison (Emmy Raver-Lampman); così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy erano stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possedevano più i loro poteri ed erano "normali" esseri umani.

La trama ufficiale della quarta stagione

Netflix ha diffuso anche la trama ufficiale di questo capitolo finale che recita:

"I fratelli Hargreeves si sono separati dopo che l'epico scontro all'Hotel Oblivion ha provocato il resettaggio della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, adesso devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita... con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo. Il padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall'ombra ed è sotto gli occhi di tutti ora che gestisce un impero potente e nefasto. Una misteriosa associazione nota come i Custodi organizza incontri clandestini credendo che la realtà in cui tutti vivono sia una menzogna e che la resa dei conti sia imminente. Mentre queste strane nuove forze complottano tra loro, i membri dell'Umbrella Academy devono riunirsi un'ultima volta, correndo il rischio di interrompere la fragile pace che sono riusciti faticosamente ad assicurarsi, per risolvere la situazione una volta per tutte".

Il trailer mostra, tra le altre cose, un un Babbo Natale armato di mitragliatrice, Luther in una piscina di palline e i nuovi membri del cast Nick Offerman e Megan Mullally che tramano qualche imbroglio. Insomma, è The Umbrella Academy all'ennesima potenza e il divertimento sembra assicurato.