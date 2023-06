The Truman Show: Di cosa parlerebbe una serie sequel? Lo svela lo sceneggiatore del film

News Serie TV

In passato Andrew Niccol ha pensato a un seguito televisivo del film cult con Jim Carrey: ecco quale sarebbe stata la trama.

The Truman Show è un film che ha anticipato i tempi diventando un cult istantaneo fin dalla sua uscita, nel 1998. La storia di un uomo qualunque, interpretato dal geniale Jim Carrey, che scopre di essere cresciuto su un set televisivo e cerca di scappare per riprendere il controllo sulla sua vita ha appassionato sia la critica che il pubblico e rimane ancora attuale a 25 anni di distanza. In occasione del 25esimo anniversario, lo sceneggiatore del film Andrew Niccol ha parlato di un potenziale seguito della storia rivelando i suoi piani per un sequel, come musical o come serie tv.

The Truman Show: Andrew Niccol svela la trama di un potenziale sequel

Intervistato da Screen Rant, lo sceneggiatore candidato all'Oscar ha svelato che in passato ci sono state discussioni circa un potenziale seguito di The Truman Show. Sarebbe stato una sorta di spin-off incentrato su due nuovi personaggi intrappolati in una realtà simulata, proprio come quella di Truman, dove il loro amore sarebbe ostacolato dalla rete televisiva che ospita i loro programmi. Nel dettaglio, Niccol ha detto:

"Si è parlato di fare un musical – che ci crediate o no – o una serie. Non credo che una forma d'arte diversa tolga qualcosa all'originale. Nella mia versione di una serie ho pensato che sarebbe stato divertente se, dopo che Truman aveva attraversato il cielo, il pubblico avesse chiesto a gran voce di più (cosa che si percepisce alla fine del film). Immagino ci sarebbe una rete con più canali tutti con protagonista un soggetto nato nello show. Se lo ambientassi a New York City, ci sarebbero una ragazza che vive nell'Upper East Side, un ragazzo di Harlem, un ragazzo di Chinatown, ecc. destinati a incontrarsi. Ma alla fine della prima stagione, il ragazzo di Harlem e la ragazza ricca si ritrovano attratti l'uno dall'altra. Entrambi sentono che l'altro si sta comportando in modo diverso da chiunque abbiano mai incontrato... perché per la prima volta hanno incontrato qualcuno che non recita! Nella seconda stagione, la rete cercherebbe disperatamente di ostacolare la loro storia d'amore".

L'idea di una storia d'amore che sfidi le classi sociali e, soprattutto, le regole dei network televisivi è sicuramente interessante in un'epoca in cui i reality show hanno ormai preso il sopravvento. La versione aggiornata del film, che negli anni ha fatto scuola inaugurando un genere (uno dei film più recenti ispirato in qualche modo da The Truman Show è Free Guy con Ryan Rynolds), potrebbe far riflettere sul potere dei media e i pericoli di certa televisione. Chissà se questo progetto rimarrà solo nel cassetto o se Niccol riuscirà a lavorarci davvero. Per ora possiamo solo immaginarlo.