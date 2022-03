The Summer I Turned Pretty: Prime Video mostra le prime foto del teen drama

News Serie TV

In streaming prossimamente su Prime Video, la serie The Summer I Turned Pretty si basa sul romanzo di Jenny Han L'estate nei tuoi occhi.

Prime Video ha diffuso le prime foto ufficiali e il teaser poster di The Summer I Turned Pretty, la sua nuova serie young adult (o teen drama, come venivano definite una volta) basata sul romanzo bestseller di Jenny Han L'estate nei tuoi occhi. Disponibile in streaming prossimamente, presumibilmente durante la prossima estate, l'adattamento è un racconto di formazione sull'amore, le prime rotture e la magia di un'estate perfetta.

La trama e il cast di The Summer I Turned Pretty

Scritta dalla stessa Han (anche l'autrice della famosa trilogia Tutte le volte che ho scritto ti amo che ha ispirato i film di Netflix) con Gabrielle Stanton (Titans), The Summer I Turned Pretty esplora in 8 episodi il triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza, Belly (interpretata da Lola Tung), e due fratelli, Con e Jere (Christopher Briney e Gavin Casalegno). Il racconto affronta temi diversi, come i rapporti madre-figlio e il potere duraturo delle forti amicizie femminili.

Il resto del cast include Jackie Chung, Rachel Blanchard (You Me Her), Sean Kaufman, Alfredo Narciso (Manifest), Minnie Mills, Colin Ferguson (Eureka) e Tom Everett Scott (Tredici).