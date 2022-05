The Staircase: Il trailer ufficiale italiano della miniserie crime con Colin Firth

News Serie TV

Gli otto episodi della miniserie in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dall'8 giugno.

L'8 giugno è il giorno che Sky ha scelto per portare in Italia The Staircase, una nuova miniserie crime con il premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re) e la vincitrice dell'Emmy Toni Collette (United States of Tara) tra i protagonisti. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW, il drama di 8 episodi racconta una storia vera: l'omicidio di Kathleen Peterson, moglie dello scrittore e giornalista americano Michael Peterson, accusato del crimine. In attesa del debutto, qui di seguito è possibile vederne il trailer ufficiale italiano.

The Staircase: La trama e il resto del cast

È il dicembre del 2001 quando nella Carolina del Nord la moglie del noto scrittore di romanzi crime Michael Peterson viene ritrovata senza vita, in una pozza di sangue, in fondo alla scalinata interna della loro casa. Ben presto, Michael, che ha chiamato il 911 per segnalare la tragedia e chiedere aiuto, si ritrova indagato. La polizia, infatti, non è convinta della sua versione dei fatti e c'è il sospetto che la caduta di Kathleen non sia stata un incidente, bensì un omicidio... Cos'è successo veramente quella notte? E che ripercussioni avrà questa faccenda sulla famiglia Peterson?

Creata e diretta da Antonio Campos (The Sinner) basandosi su una docuserie francese, The Staircase coinvolge anche gli attori Michael Stuhlbarg (Dopesick) con il ruolo dell'avvocato di Michael (Firth); Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Patrick Schwarzenegger (La banda di Chicago) e Sophie Turner (Il Trono di Spade) di tre dei figli dell'uomo; Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere) della sorella di Kathleen (Collette); e Parker Posey (Lost in Space) del procuratore della Contea di Durham.