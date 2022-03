The Staircase: Il teaser trailer della miniserie crime con Colin Firth, a giugno su Sky e in streaming su NOW

News Serie TV

La serie ripercorrerà la drammatica vicenda del romanziere Michael Peterson, accusato di aver ucciso sua moglie caduta dalle scale.

Michael Peterson, con il volto del premio Oscar Colin Firth, vuole convincerci della sua innocenza nel teaser trailer di The Staircase, una nuova miniserie true crime che debutterà negli Stati Uniti, su HBO Max, il prossimo 9 maggio e arriverà anche in Italia il mese successivo, a giugno, su Sky e in streaming su NOW.





La trama di The Staircase

The Staircase racconterà in otto episodi la storia di Michael Peterson (Firth), apprezzato romanziere che nel 2001 fu accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen Peterson (interpretata da Toni Collette), caduta dalle scale del loro appartamento in North Carolina. Lo scrittore affermò che la donna era semplicemente caduta, essendo ubriaca. Le prove, tuttavia, suggerivano che fosse stata colpita a morte da un oggetto contundente. Seguì così l'arresto di Peterson e un processo per omicidio che la serie ripercorrerà.

"C'è in gioco la mia vita e io voglio raccontare la mia versione. E ve lo prometto. Quando tutto questo sarà finito, le cose andranno meglio", dice Peterson alla sua famiglia durante un brindisi a cena mentre il trailer alterna momenti felici della coppia sposata e il circo mediatico che inevitabilmente si crea dopo la morte di Kathleen. La serie è basata sull'omonima docuserie crime del 2004 del regista Jean-Xavier de Lestrade (nel 2018 ripresa e ampliata anche da Netflix, per chi volesse approfondire l'argomento).

Il cast

The Staircase è scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn, che sono anche produttori esecutivi e showrunner. Antonio Campos è inoltre il regista di sei degli otto episodi, mentre altri due episodi sono diretti da Leigh Janiak. Il cast stellare, oltre a Colin Firth e Toni Collette, include anche Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Chocolat), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Olivia DeJonge (Elvis), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Tim Guinee (Inventing Anna), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Sophie Turner (Il Trono di Spade), Vincent Vermignon (Romy and Michele's High School Reunion), Odessa Young (Shirley) e Parker Posey (Lost in Space).