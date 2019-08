The Spy: Sacha Baron Cohen è la spia Eli Cohen nel trailer della miniserie di Netflix

News Serie TV

Il drama di sei episodi debutterà sul servizio di video in streaming il 6 settembre.

Sacha Baron Cohen sta per tornare in tv, e questa volta c'è poco da ridere e scherzare. Dal 6 settembre, l'attore e comico inglese famoso per i ruoli di Ali G e Borat sarà il protagonista di The Spy, miniserie - di cui Netflix ha diffuso il trailer ufficiale - incentrata sulla straordinaria figura di Eli Cohen.

Scritto da Gideon Raff, premiato con due Emmy per il suo lavoro in Homeland, il drama di 6 episodi racconta la storia vera dell'uomo che ha vissuto sotto copertura nella Damasco degli anni '60 come spia per Israele, infiltrandosi nell'alta società siriana con l'obiettivo di scoprire le operazioni anti-israeliane del governo. "Se il tuo paese ti chiedesse di mentire agli amici, alla famiglia, a tua moglie... lo faresti?", gli chiede un ufficiale nella clip. Vediamo così Eli fare amicizia con un potente sceicco, "l'unico modo per entrate", e spassarsela a feste sontuose, agendo di nascosto contro il regime siriano. Sembra un gioco da ragazzi, ma presto il confine tra la persona che è davvero e quella che è diventata si fa confuso. "Kamel non è reale, quella vita non è reale. Tu sei Eli Cohen, devi ricordartelo a qualunque costo" gli dice il suo responsabile, Dan Peleg (Noah Emmerich, The Americans), per rassicurarlo. Ma non sembra bastare.