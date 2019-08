The Spy: Netflix annuncia la data e mostra le prime foto della miniserie con Sacha Baron Cohen

News Serie TV

La miniserie racconta la storia vera della spia Eli Cohen.

Netflix ha annunciato che The Spy, il nuovo drama spionistico con protagonista l'attore e comico inglese Sacha Baron Cohen, sarà disponibile in streaming dal prossimo 6 settembre. Per l'occasione, il servizio ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali, che vi mostriamo qui di seguito.

Scritta e diretta da Gideon Raff, l'ideatore della serie israeliana che ha ispirato Homeland, The Spy racconta in 6 episodi la storia vera di Eli Cohen, un uomo che ha vissuto sotto copertura nella Damasco degli Anni '60 come spia per Israele. Cohen riuscì a inserirsi nell'alta società siriana e scalare le fila dei locali ambienti politici fino a quando non fu scoperto dal regime siriano. Considerato un eroe nazionale in Israele, le sue azioni, i suoi legami e il suo immenso sacrificio hanno avuto conseguenze durature, dando forma al Medio Oriente di oggi.

Nella miniserie recitano anche Noah Emmerich (The Americans) con il ruolo di Dan Peleg, il direttore del Mossad e il capo di Eli, oltre a Alexander Siddig (Gotham) e Marc Maurille.