The Sinner rinnovata per una terza stagione, con Matt Bomer nuovo protagonista

Il veterano di White Collar Matt Bomer sarà il protagonista della terza stagione del fortunato crime drama antologico The Sinner, appena ordinata dalla rete via cavo USA.

Il nuovo ciclo di episodi vedrà il detective Harry Ambrose (interpretato per la terza volta da Bill Pullman) cominciare a occuparsi di quella che sembra essere un'indagine di routine - un tragico incidente automobilistico nello Stato di New York. Tuttavia, l'uomo finisce col scoprire un crimine nascosto che lo trascina nel caso più pericoloso e inquietante della sua carriera. Bomer vestirà i panni di Jamie, un virtuoso cittadino del luogo, presto padre, il quale chiede il supporto di Ambrose in seguito al suddetto incidente.

Attualmente nel cast di Doom Patrol, Bomer segue Jessica Biel e Carrie Coon, protagoniste rispettivamente della prima e della seconda stagione. Quest'ultima è in onda attualmente in Italia ogni mercoledì alle ore 21:15 su Premium Stories, e in streaming il giorno successivo su Infinity.